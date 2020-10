Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

61,68 EUR -0,39% (30.10.2020, 16:02)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (30.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Rheinmetall-Aktie sei zuletzt böse unter die Räder gekommen. Wieder aufflammende Konjunktursorgen und eine Platzierung von Großaktionär Janus Henderson hätten den MDAX-Titel über 20% in knapp drei Wochen gekostet. Doch nun melde der Düsseldorfer Konzern einen Großauftrag und das könnte neue Impulse verleihen.Für eine umweltschonende Gaspumpe habe die kriselnde Automotive-Sparte einen Auftrag über 350 Mio. Euro von drei internationalen Automobilherstellern erhalten. Bereits im vergangenen Jahr habe Rheinmetall für das System Aufträge über mehr als 700 Mio. Euro verbucht. Der Lifetime-Auftragseingang überschreite damit nun die Milliarden-Euro-Grenze.Gerade für die schwächelnde Autosparte sei es positiv zu werten, dass Rheinmetall einen Großauftrag vermelden könne. Im Rüstungsgeschäft laufe es ohnehin gut. Die Bewertung erscheine auf dem aktuellen Niveau deshalb auch sehr attraktiv. Allerdings sollten Anleger eine Bodenbildung abwarten und nicht ins fallende Messer greifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2020)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:61,98 EUR -0,70% (30.10.2020, 16:13)