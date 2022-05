Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (09.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall zolle am Montag weiter ihrem guten Lauf Tribut. In den vergangenen Tagen hätten die in diesem Jahr von Aufrüstungsbedarf getriebenen Papiere schon an Niveau verloren, am Montag gehe es nun weiter bergab. Nach ihrem April-Rekord von 225 Euro seien sie heute deutlich unter die 200-Euro-Marke zurückgerutscht.Am Ende seien die Papiere von Rheinmetall mit einem Minus von zehn Prozent auf 187,05 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Das Research-Team der Deutschen Bank habe seine bisherige Kaufempfehlung für die Rüstungstitel aufgegeben. Dies habe neben der allgemeinen Marktschwäche für zusätzlichen Druck gesorgt.Christoph Laskawi von dem Frankfurter Bankhaus habe das gesenkte Votum mit der Bewertung begründet. Fundamental laufe bei dem Rüstungskonzern und Autozulieferer alles gut, er trotze dem Risiko einer Rezession mit einem prozentual zweistelligen Umsatz- und Gewinnwachstum - und dies wegen notwendiger Investitionen in die Verteidigung mit einem geringen Ausführungsrisiko. Doch angesichts des starken Kursanstiegs seit Jahresbeginn sei das weitere Kurspotenzial ausgereizt, habe der Experte betont. Die Rally habe dafür gesorgt, dass Rheinmetall als Kandidat für einen DAX -Aufstieg gesehen werde. Deutsche Bank Research habe Rheinmetall letztendlich von "buy" auf "hold" abgestuft, das Kursziel aber von 190 auf 215 Euro angehoben.Für kurze Zeit habe die Aktie von Rheinmetall im heutigen Handel sogar leicht ins Plus drehen können, dann hätten jedoch erneut Gewinnmitnahmen eingesetzt. Dabei sei das Papier auch unter den 38-Tage-Durchschnitt gerutscht. Die nächste Unterstützung warte nun im Bereich von 160 Euro. Insgesamt bleibe aber das Umfeld für Rüstungswerte wie Rheinmetall weiterhin gut. Anleger, die der Kaufempfehlung des "Aktionär" bei 135,00 Euro gefolgt seien, lägen weiter gut im Plus.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link