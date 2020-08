Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (06.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Nach den vorläufigen Zahlen sei die Rheinmetall-Aktie Ende Juli bereits auf ein neues Corona-Erholungshoch geklettert. Mit den endgültigen Zahlen habe der Konzern diese nun bestätigt. Für das Gesamtjahr werde Rheinmetall derweil für die Rüstungssparte optimistischer. Die unterschiedliche Entwicklung der beiden Sparten verdeutliche sich immer mehr.Im zweiten Quartal habe Rheinmetall die Folgen der Coronakrise wie erwartet auch beim Konzernergebnis deutlich zu spüren bekommen. Unter dem Strich sei ein auf die Aktionäre entfallender Verlust von 248 Mio. Euro gestanden, nachdem Rheinmetall im Vorjahr noch einen Gewinn von 73 Mio. Euro erwirtschaftet habe. Der Konzernumsatz sei im zweiten Quartal um rund 16% auf 1,24 Mrd. Euro gesunken. Das operative Ergebnis sei sogar um rund zwei Drittel auf 36 Mio. Euro eingebrochen.Die vorläufigen Zahlen seien damit bestätigt worden. Sie würden darauf verweisen, dass die Autozulieferer-Sparte "erheblich" vom krisenbedingten Produktionsrückgang betroffen gewesen sei. Abschreibungen i.H.v. 300 Mio. Euro wegen der geringeren Wachstumserwartungen in der Autoindustrie hätten stark belastet. Die Rüstungssparte brumme dagegen weiter, habe die rückläufige Entwicklung in der Autozulieferer-Sparte allerdings nur teilweise auffangen können.Der Boom der Rüstungssparte halte an. Rheinmetall prüfe mittlerweile auch strategische Optionen für das Autozuliefergeschäft. Sollte es tatsächlich einmal zu einer Abspaltung kommen, dürfte der Börsenwert des Düsseldorfer Konzerns deutlich steigen - die Rüstungssparte alleine sollte deutlich mehr wert sein als das Konglomerat derzeit. "Der Aktionär" halte dreistellige Kurs bald wieder für möglich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:83,68 EUR +0,82% (06.08.2020, 11:13)