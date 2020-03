Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (27.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Zahlen sei die Rheinmetall-Aktie vor gut einer Woche bis auf 43,23 Euro gefallen. Seit dem 52-Wochen-Hoch im vergangenen Jahr habe die Aktie damit 64 Prozent nachgegeben. Doch seitdem starte der MDAX-Titel eine beeindruckende Gegenbewegung. Innerhalb von acht Handelstagen habe die Aktie rund 50 Prozent zugelegt. Auch am Freitag zeige sich Rheinmetall im schwachen Umfeld sehr stabil.Die anhaltende Corona-Krise verbiete es, bereits von einer nachhaltigen Erholung zu reden. Doch es gebe durchaus gute Gründe, dass die relative Stärke der Aktie nicht nur ein Strohfeuer sei. Klar sei zwar, dass die ohnehin schwächelnde Automotive-Sparte durch die Pandemie noch einmal schwer getroffen werde. Dafür sollte das wachstumsstarke Rüstungsgeschäft auch künftig zu überzeugen wissen.Nachhaltige Auswirkungen auf die Rüstungsbudgets der Staaten seien durch das Coronavirus nicht zu erwarten. Vielmehr dürften die einzelnen Länder daran interessiert sein, ihre Investitionen auf hohem Niveau zu halten, um nicht noch weitere Arbeitsplätze zu gefährden. Zudem dürften die Forderungen beispielsweise von US-Präsident Donald Trump nach höheren Rüstungsbudgets bei den NATO-Partnern nicht abebben.Der Vorteil für Rheinmetall: In den vergangenen Quartalen habe die Rüstungssparte dank der starken Entwicklung immer mehr an Bedeutung gewonnen. Inzwischen steuere der Bereich 56 Prozent der Umsätze bei und arbeite mit einer operativen Marge von zuletzt 9,8 Prozent zudem deutlich effektiver. Im Automotive-Bereich sei Rheinmetall aufgrund der Branchenschwäche lediglich noch auf 6,7 Prozent gekommen - und auch dieser Wert dürfte aufgrund der Corona-Krise kaum zu halten sein."Der Aktionär" ist deshalb zuversichtlich, dass die Aktie künftig deutlich höher notieren wird. Wer bereits eingestiegen ist, bleibt dabei, so Maximilian Völkl. Ansonsten sollte im anhaltend schwierigen Umfeld nach der Comeback-Rally ein erster Rücksetzer abgewartet werden. (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link