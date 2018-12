Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

88,08 EUR +7,05% (03.12.2018, 14:22)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) steht als ein integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreiches Unternehmen für umweltschonende Mobilität und bedrohungsgerechte Sicherheitstechnik.



Das Automotive-Segment nimmt eine weltweite Spitzenposition als Automobilzulieferer für Module und Systeme rund um den Motor ein. Das Defence-Segment des Konzerns ist ein führendes europäisches Systemhaus für Heerestechnik und zuverlässiger Partner der Streitkräfte.



Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter einem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Rheinmetall Automotive nimmt mit seiner Kompetenz in den Bereichen Luftversorgung, Schadstoffreduzierung und Pumpentechnologie sowie bei der Entwicklung, Fertigung und Ersatzteillieferung von Kolben, Motorblöcken und Gleitlagern Spitzenpositionen auf den jeweiligen Märkten ein. Das Segment besteht aus den Divisionen Mechatronics, Hardparts und Aftermarket.



Das Defence-Segment des Rheinmetall-Konzerns zählt mit den Divisionen Vehicle Systems, Weapon and Ammunition und Electronic Solutions zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Rheinmetall-Defence ist ein führender Anbieter von innovativen Produkten für die deutschen und internationalen Streitkräfte und bietet System- und Teilsystemlösungen sowie ein breites Leistungsportfolio für die Fähigkeiten Mobilität, Aufklärung, Führung, Wirkung und Schutz an. (03.12.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF).Der Ausblick für 2018 sei erneut angepasst worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Unterdessen habe der Rheinmetall-Vorstand Ende November Gespräche mit der Wegmann Unternehmens-Holding GmbH & Co. KG über einen möglichen Erwerb von deren Beteiligung an der KMW + Nexter Defense Systems N.V. und damit mittelbar an der Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG oder sonstige Formen der Kooperation bestätigt. Diese Nachricht habe den was den Aktienkurs der Rheinmetall AG spürbar bewegte.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 110 Euro. (Analyse vom 03.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:88,14 EUR +7,75% (03.12.2018, 14:09)