Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

78,10 EUR +3,64% (18.06.2020, 16:33)



Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

78,80 EUR +4,32% (18.06.2020, 16:18)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (18.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld steche die Rheinmetall-Aktie am Donnerstag mit einem Plus von gut vier Prozent positiv heraus. Der Konzern habe einen Großauftrag der Bundesregierung erhalten. Der Ausbruch über das bisherige Corona-Hoch bei 81,94 Euro stehe kurz bevor.Rheinmetall solle für insgesamt bis zu zwei Milliarden Euro bis zu 4.000 LKW liefern, von denen ein großer Teil mit gepanzerten Kabinen ausgestattet sein werde. Der Vertrag gelte für einen Zeitraum von 2021 bis 2027. Eine erste Charge mit einer Produktion von 540 Fahrzeugen solle einen Wert von 348 Mio. Euro haben.Der neue Großauftrag untermauere einmal mehr, wie gut es im Rüstungsgeschäft laufe. Durch die starke Entwicklung der Sparte steuere der Bereich inzwischen bereits 55 Prozent zum Umsatz bei. Ein Wachstum von 18 Prozent und eine operative Marge von 3,9 Prozent in Q1 würden für das Aushängeschild des Konzerns sprechen. Die schwächelnde Automotive-Sparte habe hingegen einen Umsatzrückgang von 13,5 Prozent bei einer operativen Marge von nur noch 1,7 Prozent hinnehmen müssen.Die Rheinmetall-Aktie bleibt ein Kauf - zumal die Schwäche bei Automotive bereits eingepreist sein dürfte, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: