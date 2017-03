ISIN Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (24.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktie kratzt wieder an ihren Jahreshochs - ChartanalyseDas in den Bereichen Automotive und Defence tätige Unternehmen Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) hat erst kürzlich Zahlen vorgelegt und mit einem deutlichen Überschuss überrascht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Besonders in der Rüstungssparte sei das Unternehmen um mehr als 10 Prozent gewachsen, aber auch die Automobilsparte habe im hohen einstelligen Bereich zulegen können. Besonders verlockend für Anleger sei eine deutlich gesteigerte Dividende von 1,45 Euro für 2016 - das seien 35 Cent mehr als noch ein Jahr zuvor.Aber auch charttechnisch mache die Rheinmetall-Aktie einen überzeugenden Eindruck, nachdem es bereits Ende Februar gelungen sei auf frische Jahreshochs, sowie über den markanten Horizontalwiderstand von 71,29 Euro auf ein Jahreshoch von 76,00 Euro auszubrechen. Zwar musste das Papier von Rheinmetall anschließend eine kurzfristige Konsolidierung zurück auf das Ausbruchsniveau, sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis hinnehmen, dieser scheint aber mit dem heutigen Kursschub nun ein Ende zu finden und setzt hierdurch weiteres Kurspotenzial frei, dass ich sehr gut für einen kurz- bis mittelfristigen Long-Einstieg auf der Oberseite eignet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.03.2017)Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:76,17 EUR +4,27% (24.03.2017, 11:10)Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:75,742 EUR +3,33% (24.03.2017, 11:25)