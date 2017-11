ISIN Rheinmetall-Aktie:

Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (08.11.2017/ac/a/d)

London (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Analyst Richard Schramm von HSBC:Richard Schramm, Analyst von HSBC, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) von 85 auf 100 Euro.Bereinigt um Einmaleffekte habe der Düsseldorfer Konzern klare Fortschritte bei der operativen Marge (EBIT) gemacht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Schramm habe seine Schätzungen nach oebnr evidiert. Die Anhebung des Margenausblicks komme aber nicht überraschend.Richard Schramm, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Rheinmetall-Aktie bestätigt und das Kursziel von 85 auf 100 Euro angehoben. (Analyse vom 08.11.2017)