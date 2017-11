Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (23.11.2017/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF).Auf dem Kapitalmarkttag am Hauptstandort der Verteidigungselektronik in Bremen habe sich Rheinmetall wachstumshungrig und innovativ präsentiert. Dies treffe auf beide Aktivitätsfelder zu, die von intakten Markttreibern profitieren würden.Im Verteidigungsgeschäft zeichne sich für die kommenden Jahre eine gute Projektlage ab. Hauptwachstumstreiber sei Europa, welches sich in der Sicherheitspolitik gegenüber den USA emanzipieren wolle. Der Motor werde dabei Deutschland/Frankreich mit einem Großprojektvolumen von ca. 175 Mrd. EUR (z.B. neuer Kampfpanzer und Artilleriesystem) bilden. In der Umsetzung komme hierbei Rheinmetall aufgrund seines Systemansatzes eine Schlüsselrolle zu. Eine besondere Fähigkeit ist hierbei die Digitalisierungs- und Vernetzungskompetenz, dessen Potenzial uns in Bremen eindrucksvoll präsentiert wurde, so die Analysten der LBBW. Das Verteidigungsgeschäft solle im Umsatz 2017-20 mit einer CAGR von ca. 10% wieder dynamischer wachsen. Getragen durch positive Skalen- und Produktmixeffekte werde für die operative Marge bis 2019 ein Potenzial von 6% bis 7% (2017E: 5,5%) gesehen. Weitere Fortschritte wurden danach nicht ausgeschlossen und erscheinen den Analysten der LBBW realistisch.Im Automobilzuliefergeschäft habe der Präsentationsfokus auf dem zukünftigen Antriebsartenmix und neuen Wachstumsfeldern (z.B. Antriebssystem für E-bikes, Umsatzpotenzial 100 bis 200 Mio. EUR) gelegen. Ein Ordervolumen von ca. 500 Mio. EUR zeige die Marktakzeptanz des auf die Elektromobilität ausgerichteten Produktportfolios (z.B. Batterieboxen). Dieses solle schrittweise ausgeweitet werden. Dabei rechne der Konzern zukünftig mit einem regional divergierenden Antriebsartenmix, sodass auch verbrauchsoptimierten Applikationen für den Verbrennungsmotor eine Zukunft zugebilligt werde. Mittelfristig solle das Segment 100 bis 200 Basispunkte über der Wachstumsrate der globalen Automobilproduktion (erwartet ca. +2% p.a.) expandieren. Die operative Marge werde aufgrund höherer Entwicklungskosten stabil bei 8,5% erwartet, was die Analysten als etwas zu vorsichtig bewerten würden (LBBWe 2018: 8,9%).Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, stuft die Rheinmetall-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 23.11.2017)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: