Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

103,25 EUR +0,73% (20.11.2017, 12:38)



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

103,242 EUR +0,82% (20.11.2017, 12:46)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (20.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Stefan Maichl, Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF).Der Umsatzausblick sei für 2017 bei ca. +6% belassen worden, was rund 5,94 Mrd. EUR impliziere. In den ersten neun Monaten sei das Wachstum mit +7% auf 4,17 Mrd. EUR zwar etwas stärker gewesen. In Q4 sollte sich das Momentum aber währungsbedingt auf +4% abschwächen. Im Gesamtjahr erwarte Maichl +6,2% bzw. 5,95 Mrd. EUR.Für die um negative Sondereffekte (9M: 25 Mio. EUR) bereinigte EBIT-Marge sei der Jahresausblick nochmals auf "leicht über 6,5%" (bisher: ca. 6,5%, Ausblick Jahresbeginn 6,3%) angehoben worden. Dies entspreche ca. 390 Mio. EUR (aktuelle Markterwartung) bzw. einem Margenanstieg von rund +40 Basispunkten. Zur Zielerreichung würden im saisonal ertragsstärksten Q4 noch ca. 159 Mio. EUR fehlen. Gegenüber dem Vorjahr würde dies ein Ertragsrückgang von -7% bzw. eine Margeneinengung von -100 Basispunkten bedeuten. Eine derart ausgeprägte Trendumkehr gegenüber den ersten neun Monaten (Ertragswachstum von +27% bzw. Margenausweitung um +80 Basispunkte) erachte der Analyst als eher unwahrscheinlich.Seine Prognose für das adj. EBIT für 2017 nehme der Analyst leicht auf 410 Mio. EUR (bisher: 405 Mio. EUR) hoch. Die entsprechende Margenerwartung steige auf 6,9% (bisher: 6,7%) und erreiche damit fast den historischen Rekordwert von 7,1% aus dem Jahr 2005.Rheinmetall biete ein attraktives Wachstumsprofil bei einer im Sektorvergleich noch moderaten Aktienbewertung. Das aus einem Sum-of-the-Parts- und DCF-Modell abgeleitetes Kursziel des Analysten steige von 100 EUR auf 115 EUR.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Rheinmetall-Aktie unverändert mit "kaufen". (Analyse vom 20.11.2017)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: