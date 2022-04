Die EZB dürfte vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Unsicherheit trotz hoher Preissteigerungsraten auf ihrer Ratssitzung in der kommenden Woche keine weiteren weniger expansiven oder gar restriktiven Schritte ankündigen. Wahrscheinlich bleibe aber die Beendigung der Wertpapierkäufe im dritten Quartal und die Anhebung von Einlagen- und Leitzinsen spätestens im vierten Quartal 2022. Nach einer Studie des DIW Berlin könnten diese Schritte über eine Aufwertung des Euro im Vergleich zum US-Dollar sogar zu deutlich nachgebenden Heiz- und Kraftstoffpreisen in Deutschland führen, wodurch eine Stabilisierung der deutschen Wirtschaft im zweiten Halbjahr unterstützt werden könnte.



Auch in den USA sei die Rezessionsgefahr zuletzt gestiegen, liege allerdings noch deutlich unter dem Niveau für Europa. Neben steigenden Energiepreisen sei der maßgebliche Faktor für die US-Wirtschaft die Frage, wie stark die Notenbank FED die Leitzinsen in den kommenden Monaten anheben werde. Erwartet werde ein großer Zinsschritt um 50 Basispunkte im Mai und ein weiterer Anstieg der Zinsen bis auf 2,5 Prozent bis zum Jahresende. Zudem sei vonseiten der FED ein Abbau der Notenbankbilanz um 1,1 Bio. US-Dollar pro Jahr und damit eine schnellere Gangart als zwischen 2017 und 2019 angedeutet worden. Gestützt werde die US-Konjunktur allerdings durch den sehr robusten Arbeitsmarkt und einen entsprechend stabilen Konsum. In Europa stehe am Wochenende die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich an. Erwartet werde ein Sieg, aber keine absolute Mehrheit für Amtsinhaber Macron, so dass eine spätere Stichwahl zwischen Macron und Marine LePen wahrscheinlich sei. Zumindest der erste Wahlgang dürfte kaum Auswirkungen auf die Kapitalmärkte haben.



Insgesamt bleibe die Perspektive weiter steigender nominaler aber tief negativer Realzinsen erhalten. An den Aktienmärkten dürfte die volatile Phase vorerst anhalten, zumindest solange es keine positiven Nachrichten vonseiten des Ukraine-Konflikts gebe. Auch die anstehende Berichtssaison der Unternehmensgewinne für das erste Quartal dürfte angesichts explodierender Erzeugerkosten verstärkte Gewinnwarnungen und verhaltene oder unkonkrete Aussichten mit sich bringen.



Nur in China seien zuletzt Lockdowns deutlich ausgeweitet worden, da die Fallzahlen nach wie vor steigen würden. Dadurch werde der Konsum eingeschränkt, Fabriken und Produktionsanlagen würden schließen und auch Lieferketten würden erneut belastet. Entsprechend seien die chinesischen Einkaufsmanagerindices zuletzt unter die Expansionsschwelle von 50 gerutscht. Die chinesische Wirtschaft habe somit kurzfristig den Wachstumspfad verlassen, dürfte sich aber in den kommenden Monaten mit einem Abbau von Corona-Restriktionen wieder erholen. Die Erreichung des von der Regierung ausgegebenen Wachstumsziels von 5,5 Prozent für 2022 scheine aber derzeit nicht mehr erreichbar.