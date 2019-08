Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetalle setzen am Dienstag ihre Rally fort, wobei Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) mehr als 2% zulegte und Gold ein Plus von 0,9% verzeichnete, so die Experten von XTB.



Der Silberpreis sei seit Ende Mai um mehr als 20% gestiegen - der höchste Stand seit Februar 2018. Silber gewinne an Wert, da die Rezessionsängste die Anleiherenditen belasten würden und die alternativen Kosten für das Halten des Metalls niedriger würden. (13.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Silber



mehr >