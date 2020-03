Boston (www.aktiencheck.de) - Wir sehen teilweise eine Wiederholung der Ereignisse der Jahre 2011 und 2012, wo sich die politischen Führer in ganz Europa nicht einigen können, die Probleme der Eurozone zu lösen und die Europäische Zentralbank (EZB) de facto einspringt, so Elliot Hentov, Leiter des Policy Research EMEA bei State Street Global Advisors.



Zwar gebe es Meinungsverschiedenheiten über Eurobonds und die Verwendung einer neuen Kreditlinie mit dem European Stability Mechanism, doch sei der EZB Entwarnung gegeben worden für die Übertretung bestehender quantitativer Lockerungslimits. Dies bedeute, dass "whatever it takes" sowohl für den Kauf von Staatsanleihen als auch für die Annahme von Sicherheiten zur Aufrechterhaltung der Bankensysteme in der Eurozone gelte. Dies sollte die Spreads in der Zwischenzeit begrenzen. (27.03.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.