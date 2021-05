Highlights des Berichts:



Der Wert von Payment Coins werde größtenteils durch Daten aus dem Finanziellen Cluster bestimmt. So werde der Wert von Bitcoin hauptsächlich von seinem Stock-to-Flow-Verhältnis bestimmt. Für andere Währungen sei festzustellen, dass ihre Preisentwicklungen stark von den Bitcoin-Bewegungen beeinflusst würden. In den meisten Fällen sei dies zu erwarten gewesen, insbesondere bei Forks von Bitcoin. Doch im Fall von Litecoin und Monero sei zu beobachten, dass auch GitHub und die Aktivität in den Sozialen Medien starke beziehungsweise mittlere Werttreiber seien.



Bei IOT sei festgestellt worden, dass die Daten des Entwicklungs-Clusters der wesentliche Treiber seien. Die Netzwerknutzung sei zum Beispiel ein starker Treiber für Chainlink. Aufgrund von Datenbeschränkungen sei es nicht möglich gewesen, die gleiche Schlussfolgerung für IOTA abzuleiten, doch sei es eine vernünftige Annahme, dass IOTA vom gleichen Cluster getrieben werde. Außerdem würden auch die Preise von Bitcoin und Ether als Werttreiber wirken.



Lending Coins würden offenbar durch den Finanz-Cluster getrieben, das heiße durch den Preis von Ether und Bitcoin, was eine allgemeine Reaktion auf den Markt zeige. Außerdem folge das MVRV-Verhältnis (Verhältnis zwischen Marktkapitalisierung und realisierter Kapitalisierung) eng dem Preis.



dApps würden von dem Finanz- und dem Entwicklungs-Cluster getrieben. Hier sei der Preis von Ether ein wichtiger Treiber, da es die führende Blockchain sei, die Smart Contracts für dApps anbiete (in Bezug auf die Marktkapitalisierung). Die GitHub-Aktivität sei ebenfalls als Werttreiber identifiziert worden, während die Entwickleraktivität scheinbar weniger Einfluss auf den Asset-Preis habe. (19.05.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Studie von Iconic Funds und Cryptology AG untersucht 25 führende Krypto-Währungen wie Bitcoin, Ethereum und XRP und die ihnen zugrunde liegenden Werttreiber, um so für ein tieferes Verständnis der gesamten Krypto-Industrie zu sorgen, so die Experten der Iconic Funds GmbH.Zusammenfassend zeige der Bericht, dass sich die Werttreiber der verschiedenen Krypto-Währungen aufgrund ihrer zugrunde liegenden Struktur und der Verwendung der Blockchain unterscheiden würden. Er folge der Hypothese, dass der Preis jeder Krypto-Währungskategorie durch eine Reihe verschiedener Attribute getrieben werde. Die Daten des Berichts seien von Santiment, Quandl.com und Etherscan.io bezogen und nach den folgenden Clustern gruppiert worden: Finanziell, Entwicklung, Sozial, Nutzung und Netzwerk. Die Analyse zeige, dass die verschiedenen Kategorien in der Tat durch ganz unterschiedliche Fundamentaldaten getrieben würden.Der Bericht sei von Philipp Rosenbach und Robert Richter, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter am Frankfurt School Blockchain Center, verfasst worden. Zu den Research-Partnern würden Enigma Securities und BTC-Echo gehören.