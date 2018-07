Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (31.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Repsol habe die Gewinne steigern können. Man habe die Schulden erheblich (um fast 70%) reduziert. Das eröffne Repsol Spielraum für noch höhere Dividenden, für Aktienrückkäufe usw. Repsol sei unter den europäischen Ölkonzernen mit die billigste Aktie. Das KGV betrage 9. Das Kurs/Buchwert-Verhältnis liege bei 0,8.Die Repsol-Aktie sollte in den nächsten Monaten deutlich höher stehen, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.07.2018)