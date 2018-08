Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (16.08.2018/ac/a/a)







Der bereinigte Nettogewinn des zweiten Quartals 2018 habe die Erwartungen verfehlt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der freie Cashflow sei desinvestitionsbedingt (Gas Natural-Beteiligung) deutlich positiv gewesen, so dass sich das Gearing (per 30.06.2018: 25%) im Quartalsverlauf deutlich verbessert habe. Das Anfang Juni vorgestellte Strategie-Update (2018 bis 2020), das ein Upgrade gegenüber dem vorherigen Strategieplan (2016 bis 2020) darstelle, sei überzeugend ausgefallen. Die "OPEC+"-Entscheidung von Ende Juni sollte trotz globaler Konjunkturrisiken für einen weiterhin recht ausgeglichenen Ölmarkt sorgen. Auch wenn sich die Ölpreise von ihren Mehrjahreshochs wieder entfernt hätten, operiere Repsol im aktuellen Preisumfeld deutlich cashflow-positiv. Diermeier habe seine EPS-Prognosen mehrheitlich angepasst.