Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (03.12.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF).Vor dem Hintergrund des Klimawandels und des Pariser Klimaabkommens unterstelle Repsol ein konservativeres Öl- und Gaspreisszenario sowie höhere Kosten für CO2-Emissionen. In Reaktion darauf habe Repsol für das Q4/2019 Wertberichtigungen in Höhe von 4,8 Mrd. Euro (nach Steuern) angekündigt. Die bisher kommunizierte Ausschüttungspolitik sei aber bestätigt worden. Zudem sei das Ziel (Jahr 2025) für die eigenen Stromerzeugungskapazitäten basierend auf Technologien mit geringerer CO2-Intensität um 3.000 Megawatt auf 7.500 Megawatt erhöht worden.In H1/2020 beabsichtige Repsol, einen neuen Strategieplan bis 2025 vorzustellen. Dass der Öl- und Gassektor neben den Kohleproduzenten am stärksten von der Thematik Klimawandel und Dekarbonisierung betroffen sei, stelle keine Überraschung dar. Repsol ist aber das erste Sektorunternehmen in unserem Coverage-Universum, das Wertberichtigungen in diesem Zusammenhang vornimmt so der Analyst von Independent Research.Diermeier habe seine Prognosen für 2019 teilweise reduziert (u.a. berichtetes EPS: -1,73 (alt: +1,43) Euro). Die Dividendenrendite (2019e: 6,7%) sei seines Erachtens attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link