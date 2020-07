Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (28.07.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF).Das Zahlenwerk für das zweite Quartal 2020 habe im Zeichen der deutlich gesunkenen Öl- und Gaspreise infolge der Covid-19-Pandemie gestanden. Das bereinigte Nettoergebnis (defizitär) sei hinter der Analysten-Prognose zurückgeblieben, habe aber den Marktkonsens übertroffen. Repsol habe das dritte Quartal in Folge einen berichteten Nettoverlust ausweisen müssen (wie in Q4 2019 wegen Wertberichtigungen infolge konservativerer Öl- und Gaspreisannahmen). Das Gearing (per 30.06.: 51%) sei im Quartalsverlauf weiter gestiegen. Die Ziele für die Kostensenkungen und Investitionskürzungen in 2020 seien erhöht worden.Die Ertragsperspektiven des Repsol-Konzerns würden trotz der deutlichen Erholung der Ölpreise von ihren Mehrjahrestiefs getrübt bleiben. Trotz der Management-Aussagen (Q2-Telefonkonferenz) bestehe eine erhöhte Dividendenunsicherheit (Ölwerte seien Dividendenwerte). Der Analyst habe seine Prognosen gesenkt (u.a. bereinigtes EPS 2020e: 0,34 (alt: 0,48) Euro; berichtetes EPS 2020e: -0,88 (alt: -0,13) Euro; DPS 2020e: 0,40 (alt: 0,50) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: 0,78 (alt: 0,88) Euro; DPS 2021e: 0,45 (alt: 0,55) Euro).