Börsenplätze Repsol-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,725 EUR -2,71% (27.05.2022, 14:22)



Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,73 EUR -1,70% (27.05.2022, 14:26)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (27.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Die anhaltend hohen Öl- und Gaspreise würden den Energiekonzernen rund um den Globus üppige Gewinne bescheren. Auch beim spanischen Branchenvertreter Repsol laufe es derzeit blendend, was sich auch unschwer am jüngsten Kursverlauf ablesen lasse.So sei das bereinigte Nettoergebnis im ersten Quartal auf 1,06 Mrd. Euro gestiegen und damit auf mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Der Gewinn sei damit auch etwas höher ausgefallen als von Analysten erwartet. Dabei seien mehr als zwei Drittel auf das Fördersegment entfallen, wie das Unternehmen Ende April bei der Vorlage der Quartalszahlen mitgeteilt habe.Repsol wolle sich indes insgesamt breiter aufstellen und investiere - wie viele Konkurrenten auch - u.a. in Alternative Energien. Bereits 2019 hätten sich die Spanier als erster großer Ölkonzern zum Ziel gesetzt, klimaschädliche CO2-Emissionen bis 2050 auf netto null runterzufahren.Die Gewinne würden bei Repsol sprudeln, die Aussichten gut bleiben und die Aktie sei trotz des kräftigen Kursanstiegs immer noch sehr günstig bewertet. So belaufe sich das KGV für das laufende Jahr auf nur 5, das KBV lediglich auf 0,8 und die Dividendenrendite auf stattliche 4,4%. Wer investiert sei, bleibe dabei und ziehe den Stopp auf 10,80 Euro nach. Das neue Kursziel laute 20 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link