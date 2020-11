Börsenplätze Repsol-Aktie:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (27.11.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) von 5,50 Euro auf 8,40 Euro.Der Konzern habe gestern (26.11.) den Strategie-Plan für den Zeitraum 2021-2025, der erwartungsgemäß den Trends im Energiesektor (Dekarbonisierung, Elektrifizierung) Rechnung trage (Strategieplan = Transformationsplan), präsentiert. Nichtsdestotrotz bleibe das bisherige Kerngeschäft bestimmend und damit die Öl- und Gaspreise sowie Raffinerie- und Chemiemargen entscheidend. In einem 50 USD Brent-Szenario stelle Repsol deutliche Cashflow- und Ergebnisverbesserungen in Aussicht (u.a. bereinigtes EPS CAGR 2019-2025: +10%). Insgesamt seien für 2021-2025 Investitionen von 18,3 Mrd. Euro budgetiert, wovon 30% in Aktivitäten mit geringerer CO2-Intensität fließen sollten.Die Dividende werde vorerst deutlich gesenkt (DPS 2020: 0,60 (2019: 0,916) Euro; DPS 2021: 0,60 Euro; DPS 2022: 0,65 Euro; DPS 2023: 0,70 Euro; DPS 2024: 0,75 Euro). Zudem werde die Zwischendividende für 2020 (0,30 Euro) "nur" als Aktiendividende "ausgeschüttet" (im Januar 2021). Ab 2022 stelle Repsol Aktienrückkäufe (50 Mio. Stück p.a., in Summe 1,2 bis 2,0 Mrd. Euro) in Aussicht.Insgesamt werte Diermeier das Strategie-Update als solide. Die positiven Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen würden seines Erachtens die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon auch Repsol (u.a. über höhere Absätze) profitieren sollte. Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2020e: +0,29 (alt: +0,24) Euro; berichtetes EPS 2020e: -1,53 (alt: -1,58) Euro; DPS 2020e: 0,60 (alt: 0,40) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: 0,79 (alt: 0,75) Euro; DPS 2021e: 0,60 (alt: 0,40) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link