Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (05.09.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF).Das Unternehmen habe ein Aktienrückkaufprogramm (04.09. bis 21.09.2018) mit einem Volumen von bis zu 1,256 Mrd. Euro gestartet. Die maximale Anzahl an zurückgekauften Aktien solle 62,71 Mio. Stück betragen (entspreche 3,93% des Aktienkapitals). Dabei sei zu berücksichtigen, dass Repsol 2018 schon neue Aktien (68,78 Mio. Stück) im Zuge der Ausschüttung an die Aktionäre (hätten die Option, sich die Dividende in Form von Aktien ausschütten zu lassen) emittiert habe (Januar: 29,07 Mio. Stück; Juli: 39,71 Mio. Stück). Das Unternehmen habe im Rahmen des jüngsten Strategie-Updates (Anfang Juni) mitgeteilt, Aktienrückkäufe zu tätigen, um zukünftig die Verwässerung durch die Aktien-Dividenden-Option zu eliminieren. Infolge der Aktien-Dividenden-Option (erstmals Juli 2012) sei das Aktienkapital seitdem um 27% gestiegen.Das Aktienrückkaufprogramm sei Zeichen der strategischen Fortschritte (u.a. deutliche Senkung des Break-even-Cashflows; 2017: 40 USD je Barrel) und des verbesserten Umfeldes (u.a. Brent YTD 2018: 72 (2017: 55; 2016: 45; 2015: 54) USD je Barrel). Der Analyst habe seine Prognosen bestätigt (u.a. berichtetes EPS 2018e: 1,90 Euro; bereinigtes EPS 2018e: 1,64 Euro; Dividende je Aktie 2018e: 0,90 Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2019e: 1,74 Euro; Dividende je Aktie 2019e: 0,95 Euro). Der Ölmarkt stelle sich recht ausgeglichen dar ("OPEC+"-Entscheidung, Iran-Sanktionen vs. Konjunkturunsicherheiten würden Ölnachfrage dämpfen).Vor dem Hintergrund der Gemengelage sowie des aktuellen Bewertungsniveaus lautet das Votum für die Repsol-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 17,50 auf 17,60 Euro erhöht worden. (Analyse vom 05.09.2018)