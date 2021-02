Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

10,105 EUR -0,59% (23.02.2021, 10:55)



Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

10,215 EUR -0,05% (23.02.2021, 10:40)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (23.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Print-Ausgabe 01/2021 habe "Der Aktionär" erstmals wieder die Aktie des spanischen Energiekonzerns Repsol empfohlen. Das Thema der damaligen Titelstory seien Dividenden gewesen. Und diesbezüglich sei Repsol einer der spendabelsten Zahler innerhalb der Branche. Und aktuell glänze die Aktie auch noch mit einem extrem starken Chart.Nachdem Repsol in den vergangenen Monaten einen soliden Aufwärtstrend ausgebildet habe, sei erst kürzlich der wichtige Widerstand bei 9,00 Euro aus dem Weg geräumt worden. Danach habe der Kurs noch einmal richtig Fahrt aufgenommen. Und im Zuge einer auch gestern wieder starken Ölpreisentwicklung und einer optimistischen Prognose von Goldman Sachs habe auch das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 10,08 Euro übersprungen werden können.Für die Repsol-Aktie wäre rein charttechnisch betrachtet der Weg nach oben nun sogar zunächst frei bis in den Bereich um 13 Euro. Allerdings wäre es nach dem starken Lauf der Anteile in den vergangenen Wochen durchaus wahrscheinlich, dass es früher oder später zu deutlichen Korrekturbewegungen komme. Dennoch sollte die mit einem KGV von 9, einem KBV von 0,7 und einer Dividendenrendite von 5,9 Prozent sehr günstig bewertete Aktie unbedingt auf der Watchlist belassen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Repsol-Aktie: