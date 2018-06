Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

16,965 EUR +0,06% (29.06.2018, 09:38)



Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

16,90 EUR -0,38% (29.06.2018, 15:39)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (29.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Investmentanalyst Achim Wittmann von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF).Im Rahmen eines Strategie-Updates habe Repsol seine Ziele für das Jahr 2020 aktualisiert. Im Fokus stünden dabei steigende Ausschüttungen an die Aktionäre, ein profitables Wachstum der beiden Geschäftsfelder Upstream und Downstream sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder im Zusammenhang mit der Energiewende. Die Dividende solle im Zeitraum 2017 bis 2020 um 7,7% p.a. auf 1,00 EUR je Aktie steigen. Mögliche Verwässerungen durch Aktienauszahlungen sollten durch Aktienrückkäufe ausgeglichen werden. Die Planungen würden vorsehen, dass die Auszahlungen an die Aktionäre, eine unter dem Branchendurchschnitt liegende Nettoverschuldungsquote sowie ein hoher Grad an finanzieller Flexibilität durch die erwarteten operativen Mittelzuflüsse auf Basis eines Ölpreises von 50 USD/bbl gewährleistet werden könnten.Im Fördergeschäft plane Repsol für 2020 mit einem Produktionsvolumen von 750 kboe/d, entsprechend einem Wachstum von rund 2,6% p.a. Das Unternehmen strebe ein aktives Portfoliomanagement zugunsten überdurchschnittlich rentabler Förderprojekte an. Darüber hinaus solle ein neu aufgelegtes Effizienz- und Digitalisierungsprogramm dazu beitragen, den operativen Cash flow des Segmentes bis zum Jahr 2020 um 50% zu steigern. Die operativen Mittelzuflüsse im Downstreamgeschäft sollten bis 2020 um 27% zulegen. Wachstumspotenzial sehe das Unternehmen in diesem Segment unter anderem im Petrochemiegeschäft sowie in der Expansion der Marketingaktivitäten in Mexiko und Peru.Den langfristigen Trends eines zunehmenden Anteils von Erdgas am Energiemix sowie eines steigenden Stromanteils am Verbrauchsmix wolle Repsol durch den Aufbau eigener Produktions- und Vertriebsaktivitäten entgegnen. Von den insgesamt geplanten Investitionen in Höhe von 15 Mrd. EUR (2018 - 2020) sollten rund 2,5 Mrd. EUR in so genannte "Low-carbon"-Projekte fließen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Repsol-Aktie: