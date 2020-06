Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:

25,48 EUR +7,90% (05.06.2020, 15:11)



Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:

23,61 EUR -1,48% (04.06.2020)



ISIN Renault-Aktie:

FR0000131906



WKN Renault-Aktie:

893113



Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNL



Euronext - Paris Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Renault-Aktie:

RNSDF



Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (05.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) unter die Lupe.Während sich die Aktien der deutschen Automobil-Hersteller in den letzten Wochen deutlich von ihren Tiefs gelöst hätten, habe das Papier von Renault noch Nachholpotenzial.Der französische Autobauer könnte einer der Profiteure der Autokaufprämien in Europa werden. Renault habe im Gegensatz zu vielen anderen Automobil-Herstellern früh die Weichen Richtung Elektromobilität gestellt. Jetzt könne Renault seine Trümpfe ausspielen. Renault habe mit den Modellen ZOE, TWIZY, KANGOO und Master für verschiedenen Zielgruppen ein Angebot parat. Vor allem der ZOE stehe bei den Konsumenten hoch im Kurs. Nach dem Model 3 von Tesla sei der ZOE die Nummer 2 der meistverkauften Elektroautos weltweit.Darüber hinaus habe Renault zuletzt mit Banken einen staatlich garantierten Kredit von bis zu fünf Milliarden Euro vereinbart. Der französische Staat garantiere 90 Prozent des Kredits. Das verschaffe Renault wieder Spielraum.Renault könnte sich als einer der Gewinner der Kaufprämien für Elektroautos in Europa entpuppen. Die Aktie hat im Vergleich zu Volkswagen, Daimler oder BMW Nachholpotenzial, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Renault-Aktie: