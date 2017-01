ISIN Renault-Aktie:

FR0000131906



WKN Renault-Aktie:

893113



Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNL



Euronext - Paris Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Renault-Aktie:

RNSDF



Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (10.01.2017/ac/a/a)



Paris (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stuart Pearson von Exane BNP Paribas:Stuart Pearson, Aktienanalyst von Exane BNP Paribas, rät in einer aktuellen Branchenstudie zum Kauf der Aktie des französischen Autokonzerns Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) und erhöht sein Kursziel.Der Analyst gehe von einem nur schwachen Wachstum in der Automobilindustrie in den Jahren 2017 und 2018 aus. In diesem Umfeld bevorzuge er zum einen Wertpapiere wie BMW und Volkswagen, die auf lange Sicht gute Wertsteigerungen böten. Zum anderen ziehe er solche Unternehmen vor, die besonders stark in Kontinentaleuropa und den Schwellenländern und nicht etwa vornehmlich in den USA oder in Großbritannien engagiert seien. Vor diesem Hintergrund habe er mit Renault einen der Autobauer hochgestuft, dessen Aktien 2016 besonders enttäuscht hätten.Stuart Pearson, Aktienanalyst von Exane BNP Paribas, hat die Renault-Aktie von "neutral" auf "outperform" heraufgestuft und das Kursziel von 85,00 auf 99,00 Euro erhöht. (Analyse vom 10.01.2017)Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:87,656 EUR +0,52% (10.01.2017, 12:59)Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:87,60 EUR +2,19% (10.01.2017, 12:10)