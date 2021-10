Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:

Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (22.10.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) und senkt das Kursziel von 28 auf 27 Euro.Für Renault bahne sich ein weiteres katastrophales Geschäftsjahr an, nachdem der französische Konzern 2019 und 2020 rote Zahlen geschrieben habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Unternehmensführung schätze den Produktionsausfall aufgrund des Komponentenmangels für das dritte Quartal auf rund 170.000 Einheiten. Trotz der geringen Einschätzbarkeit des vierten Quartals werde mit einem Produktionsausfall von fast 500.000 Fahrzeugen für das Gesamtjahr gerechnet. Renault befinde sich mitten in der Restrukturierung und drohe von der Konkurrenz und durch Disruption abgehängt zu werden, zumal die südeuropäischen Mitbewerber Peugeot/Citroën und FIAT Chrysler fusioniert hätten, und ein zuverlässiger Partner nicht in Sicht sei. Die Allianz mit Nissan gestalte sich zudem weiterhin schwierig. Während Renault nur noch rund 9 Mrd. Euro wert sei, komme Tesla auf unglaubliche fast 900 Mrd. USD Marktkapitalisierung!!!. Eine Übernahme des französischen Konzerns aus der "Portokasse" wäre für manchen ein Leichtes, wäre nicht der französische Staat Ankeraktionär.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Renault-Aktie und reduziert das Kursziel von 28 auf 27 Euro. (Analyse vom 22.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Renault-Aktie: