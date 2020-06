Tradegate-Aktienkurs Reliance Industries GDR-Aktie:

Kurzprofil Reliance Industries Ltd.:



Reliance Industries Ltd. (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) gehört zu den größten privaten indischen Unternehmen im Bereich Öl und Gas. Die Gruppe ist in den Bereichen Erölgewinnung und -raffinerien, Kohlenwasserstoff-Exploration, Petrochemie, Handel, digitale Services sowie Media tätig. (15.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reliance Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die GDR-Aktie von Reliance Industries Ltd. (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) unter die Lupe.Laut der "Economic Times" habe Reliance Industries wieder zwei neue Investoren für die Telekommunikationssparte Jio an Land gezogen. Mit den beiden Investmentgesellschaften TPG Capital (TPG) und L Catterton summiere sich die Zahl der abgeschlossenen Investorendeals nun auf zehn. Insgesamt habe Reliance Industries jetzt 22,38% von Jio an Investoren verkauft.Das Interesse an Reliance Jio reiße nicht ab. Obwohl das aktuelle Marktumfeld im Zuge der Coronakrise von hoher Unsicherheit geprägt sei, locke die digitale Sparte des Mischkonzerns immer wieder neue Investorengruppen an. Mittlerweile habe Reliance Industries damit rund 13 Mrd. USD eingenommen. Gut möglich, dass in den kommenden Tagen noch weitere Deals eingefädelt würden. Mit einem KGV von 20 sei die Reliance Industries GDR-Aktie noch moderat bewertet und ein klarer Kauf, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2020)Börsenplätze Reliance Industries GDR-Aktie: