Mit einem KGV von 20 ist die Reliance Industries GDR-Aktie noch attraktiv bewertet und ein klarer Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 08.06.2020)



Börsenplätze Reliance Industries GDR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Reliance Industries GDR-Aktie:

37,60 EUR -1,18% (08.06.2020, 12:02)



ISIN Reliance Industries GDR-Aktie:

US7594701077



WKN Reliance Industries GDR-Aktie:

884241



Ticker-Symbol Deutschland Reliance Industries GDR-Aktie:

RLI



Kurzprofil Reliance Industries Limited:



Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) gehört zu den größten privaten indischen Unternehmen im Bereich Öl und Gas. Die Gruppe ist in den Bereichen Erölgewinnung und -raffinerien, Kohlenwasserstoff-Exploration, Petrochemie, Handel, digitale Services sowie Media tätig. (08.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reliance Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die GDR-Aktie von Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) ein klarer Kauf.Das Konglomerat habe zwei neue Investoren für seine Digitalsparte Jio hinzugewonnen. Nachdem Reliance bereits in den vergangenen Wochen fünf Investoren habe akquirieren können, steige die Zahl nun auf insgesamt sieben. Eine Investorengruppe stocke ihren bisherigen Anteil zudem auf.Nach Angaben der "Economic Times" beteilige sich der Staatsfonds des Emirats Abu Dhabi, die Abu Dhabu Investment Authority (ADIA), mit 752 Millionen Dollar an Jio. Hierfür bekämen sie einen Anteil von 1,16 Prozent an der Reliance Tochter Jio.Am Freitag sei zudem noch ein weiterer Einstieg aus Abu Dhabi bekannt geworden. Die Abu Dhabi Mubadala Investmentgesellschaft stecke 1,2 Milliarden Dollar in das Unternehmen und erhalte einen Anteil von 1,85 Prozent.Die Reliance-Aktie präsentiere sich in einer starken Verfassung. Nach dem Einbruch im Zuge der Corona-Krise habe sich der Kurs schnell wieder stabilisiert. Mittlerweile stehe die Aktie kurz vor dem Ausbruch über das Allzeithoch bei 1.617 Indischen Rupien. Mit dem Sprung über diese Marke würde der Wert ein Kaufsignal generieren. Mit dem anhaltend positiven Newsflow um die Wachstumsstory Jio dürfte dies nur eine Frage der Zeit darstellen.Der erneute Einstieg von Investoren beweise einmal mehr, wie stark das Vertrauen in die Telekommunikationssparte von Reliance sei. Für Reliance sei der Einstieg lukrativ, da die Geldgeber frisches Kapital in die Kasse spülen würden. Mit dem Geld könne der Konzern den Schuldenabbau vorantreiben.