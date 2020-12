Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce.com":

Bonn (www.aktiencheck.de) - Der "Black Friday" - der Freitag nach Thanksgiving - gehört zusammen mit dem darauffolgenden "Cyber Monday" zu den umsatzstärksten Onlineshopping-Tagen des Jahres, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Postbank.



Auch in diesem Jahr stünden Rekorde ins Haus: Laut Salesforce (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) sei der Online-Umsatz am Black Friday in den USA mit etwa 12,8 Milliarden US-Dollar um ungefähr 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ersten Schätzungen zufolge dürften am gestrigen Cyber Monday die bisherigen Spitzenwerte aus dem Vorjahr nochmals übertroffen worden sein. Nicht zuletzt die Coronavirus-Pandemie habe dazu beigetragen, dass neben den klassischen Geschenkartikeln insbesondere die Umsätze bei Lebensmitteln und Kleidung zugelegt hätten. Weltweit würden Analysten einen Anstieg der Umsätze um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 62,2 Milliarden US-Dollar erwarten. Darüber freue sich neben den bereits gut gelaufenen Onlineshopping-Anbietern auch das eine oder andere Unternehmen aus dem Fracht- und Logistikbereich. (01.12.2020/ac/a/m)