Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte entwickelten sich im November exzellent, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Postbank, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Postbank.



Der STOXX Europe 600 habe rund 15 Prozent hinzugewonnen und somit mehr als im bisherigen Rekordmonat April 2009. Ähnlich wie vor elf Jahren seien auch diesmal zyklische Sektoren wie Banken, Versicherungen und Autos die Hauptverantwortlichen für die Kursrallye gewesen - zusätzlich seien Ölaktien deutlich angestiegen. In den vergangenen 20 Jahren habe der europäische Markt nur in vier Monaten mehr als zehn Prozent zugelegt. Das Comeback der europäischen Aktien werde dadurch unterstrichen, dass im November neun der zehn von insgesamt 93 Aktienleitindices, die weltweit am stärksten aufwärtsgeklettert seien, europäische Leitindices gewesen seien. Weit vorne hätten Griechenland, Spanien und Italien mit Kursgewinnen von etwa 24 Prozent gelegen. Insgesamt sei die Marktkapitalisierung des STOXX 600 um rund 1,7 Billionen Euro gestiegen. Sollten sich die Impfstoff-Hoffnungen erfüllen, dürfte Potenzial für weitere Kurszuwächse gerade europäischer Aktien bestehen. (01.12.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.