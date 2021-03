Und wie sei es gestern den Tech- und "New Economy"-Titeln ergangen, die ja zuletzt überproportional von der Sektor-Rotation durcheinander gewirbelt worden seien? Die hätten gestern die Nase mit einem überdurchschnittlichen Anstieg wieder klar vorne gehabt, wodurch sie ihren zuletzt eingeschlagenen Zickzack-Kurs unbeirrt fortgesetzt hätten.



Für Unterstützung habe gestern auch gesorgt, dass US-Präsident Joe Biden das vom Kongress verabschiedete billionenschwere Corona-Hilfspaket mittlerweile mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt und somit die Unterzeichnung faktisch einen Tag vorverlegt habe. Aber auch vom Arbeitsmarkt sei gestern Rückenwind gekommen, da die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe besser als erwartet ausgefallen sei.



Der Goldpreis habe trotz des insgesamt freundlichen Umfelds leicht zulegen können, notiere aber heute Morgen bereits wieder etwas schwächer. Kräftig zulegen können habe hingegen das "schwarze Gold": Die Ölpreise hätten gestern erneut kräftig angezogen und hätten damit ihren Höhenflug weiter fortgesetzt. Kurzfristige Anzeichen schienen auf einen steigenden Kraftstoffverbrauch von Amerika bis Großbritannien hinzudeuten und auch das US-Konjunkturpaket sollte nicht nur die Stimmung aufhellen, sondern auch die Nachfrage stimulieren.



Auch an den asiatischen Märkten sei die freundliche Stimmung nicht spurlos vorbeigegangen. Nahezu alle von der Raiffeisen Bank International AG betrachteten Indices würden sich heute Morgen im positiven Terrain befinden, wobei Japan mit einem deutlichen Anstieg ganz klar die Nase vorne habe.



Was die Eröffnung der europäischen Börsen betreffe, so würden die aktuellen Futures nur wenig Veränderung im Vergleich zu den Vortagesschlusskursen signalisieren. (12.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die europäischen Aktienindices gestern mit einem Zickzack-Kurs etwas verhalten in den Tag gestartet waren, hauchten vor allem die positiven Impulse vonseiten der EZB, aber auch die freundlich eröffnenden US-Aktienindices den heimischen Märkten wieder mehr Leben ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der europäische Handelstag sei ganz im Zeichen der Notenbank gestanden, wobei die Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde bereits imVorfeld mit Spannung erwartet worden seien. Und sie seien gut an der Börse angekommen. Kein Wunder, wolle sich doch die Notenbank mit einer Ausweitung der Anleihekäufe im zweiten Quartal (im Vergleich zum ersten) gegen den Anstieg der Anleiherenditen stemmen und damit den Zinsmarkt an die kurze Leine nehmen. Somit hätten die europäischen Leitindices ihren Anstieg weiter fortsetzen können, wobei der deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seine Rekordjagd - wenn auch nicht mehr ganz so stürmisch wie zuletzt - weiter fortgesetzt habe.Auch an der Wall Street habe sich die Rally weiter fortgesetzt, wobei alle wichtigen Aktienindices klar hätten zulegen können. Der Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe seinen Rekordlauf der jüngsten Tage fortgesetzt und eine weitere Bestmarke markiert. Auch der breiter aufgestellte S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), der als Benchmark-Index sowohl Standard- als auch Technologieaktien enthalte, sei nicht zurückgestanden und habe auf einem neuen Rekordhoch geschlossen. Vor allem, dass auch der breite Markt bei der Rekordjagd weiter mitziehe, sei markttechnisch betrachtet ein gutes Zeichen, da es klar zeige, dass der Anstieg nicht nur von wenigen hochkapitalisierten Aktien getragen werde.