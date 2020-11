Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem schon im Frühjahr und Sommer Teile der Platinproduktion in Südafrika pandemiebedingt stillstanden, sorgt zurzeit ein Wassereinbruch in einer großen südafrikanischen Platinverarbeitungsfabrik für einen dortigen Produktionsstillstand, so die Analysten von Postbank Research.



Schätzungen zufolge werde das Angebot aus Südafrika im Jahr 2020 verglichen mit dem Vorjahr um 15 Prozent schrumpfen. Das weltweite Angebot dürfte aufgrund geringerer Produktion unter anderem in Russland um 1,5 Millionen Unzen und somit gar 18 Prozent zurückgehen. Zwar dürfte die Nachfrage nach Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) seitens der Auto- und Schmuckindustrie 2020 deutlich sinken. Da aber gleichzeitig die Nachfrage nach Münzen, Barren und börsengehandelten Produkten besonders im dritten Quartal stark angestiegen sei, würden Marktbeobachter einen recht überschaubaren Rückgang der Gesamtnachfrage um 0,5 Millionen Unzen prophezeien. Sollten diese Schätzungen stimmen, dann bewege sich der Platinmarkt in Richtung eines Rekorddefizits von 1,2 Millionen Unzen bis zum Ende des Jahres. Dennoch liege der Platinpreis aktuell noch leicht unter dem Niveau, auf dem er in das Jahr 2020 gestartet sei. Um für Kursfantasie zu sorgen, müsste sowohl die starke Investmentnachfrage anhalten als auch infolge einer kräftigen Konjunkturerholung der Bedarf der Autoindustrie wieder ansteigen. (23.11.2020/ac/a/m)

