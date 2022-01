Die Bewertungen seien attraktiv



LOIM sei der Ansicht, dass die negativen Auswirkungen der jüngsten Regulierungsmaßnahmen weitgehend eingepreist seien und den Anlegern die Möglichkeit bieten würden, an Chinas langfristiger Wachstumsstory zu attraktiven Bewertungen zu partizipieren.



Im bisherigen Jahresverlauf habe der asiatische Riese einen Regulierungssturm erlebt, bei dem die Regierung in verschiedenen Sektoren wie Internet, Nachhilfe, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Medien und Energie eingegriffen habe. Dies habe, gemessen am MSCI China All Share Index, mehr als ein Viertel der Aktienwerte vernichtet.



In ganz China seien die Bewertungen jetzt viel attraktiver als zu Beginn des Jahres, insbesondere im Vergleich zu US-Aktien und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die beiden Länder wahrscheinlich eine unterschiedliche geldpolitische Dynamik erleben würden. Die erwartete, gelockerte Finanzpolitik in China dürfte chinesische Aktien attraktiver machen, während Fiskalpolitik in den USA zu Gegenwind für US-Aktien führen könnte (auch wenn dies von der Stärke des EPS-Wachstums in den USA abhängen werde).



Technologie 2.0



Laut dem UNCTAD Digital Economy Report 2019 mache die digitale Wirtschaft im weitesten Sinne 30% des chinesischen BIP aus, gegenüber 21,6% in den USA und 15,5% im Rest der Welt.



Der jüngste 14. Fünfjahresplan (2021-2025) und die Vision 2035 würden ehrgeizige Ziele setzen und könnten eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten in zahlreichen Sektoren, insbesondere in der Technologie und der digitalen Wirtschaft, fördern würden. Der Fünfjahresplan ziele auf ein jährliches Wachstum Investitionen in Forschung und Entwicklung von über 5% ab, was dazu beitragen werde, die Hightech-Industrialisierung, Robotik und Automatisierung voranzutreiben. Die Behörden würden sich auch auf die Förderung neuer Technologien konzentrieren: 6G, digitale Sensoren und Kommunikationsnetze für die Entwicklung intelligenter Städte sowie die Schaffung eines nationalen Datenzentrums.



Die Rolle, welche die technologische Innovationen bei der Gestaltung der Pläne für die Wirtschaft des Landes spielen würden, berücksichtigend, dürften sich Meinung von LOIM Investitionsmöglichkeiten ergeben, wenn sich die Unternehmen an die neuen Cybersicherheitsvorschriften anpassen und auf einer ähnlichen regulatorischen Grundlage wie ihre westlichen Gegenspieler gestellt würden. (28.01.2022/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte Chinas haben aufgrund von Irritationen, die ihren Ursprung in einer strengen Regulierung von Sektoren wie Bildung und Technologie in China bis hin zu pandemiebedingten Störungen der Lieferketten haben, einen Kurssturz erlebt, so Didier Rabattu, Head of Equities bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM).Der jüngste Ausverkauf bei den Tech-Aktien sei auf die Nachricht gefolgt, dass der chinesische Fahrdienst DiDi Chuxing (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) beschlossen habe, seine Notierung in New York aufzugeben und nach Hongkong zu wechseln. Die Ankündigung, die vor dem Hintergrund einer verschärften behördlichen Kontrolle in China erfolgt sei, habe auch Auswirkungen auf die Aktien von Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) und Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF), die nach der Nachricht zusammen mit den Didi-Aktien ins Straucheln gekommen seien.Doch inmitten dieser Volatilität würden die langfristigen politischen Rahmenbedingungen und die Marktkräfte für dauerhaftes Wachstum bestehen bleiben - selbst im umkämpften Technologiesektor.Die makroökonomische Entwicklung bleibe intaktVor dem Hintergrund der Herausforderungen wie Stromknappheit, Verzögerung und Behinderung der Container-Schifffahrt und eine Immobilienkrise, mit denen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt konfrontiert gewesen sei, habe Chinas Politbüro jedoch signalisiere, dass es im Jahr 2022 noch aggressivere Maßnahmen zum Schutz der Wirtschaft ergreifen könnte. Das Führungsteam der Kommunistischen Partei Chinas unter dem Vorsitz von Präsident Xi Jinping habe kürzlich in einer Erklärung erklärt, dass die "Sicherung der Stabilität" im kommenden Jahr oberste Priorität haben werde.Dies habe sich darin gezeigt, dass die People's Bank Of China eine Senkung des Mindestreservesatzes für die meisten Banken ab Mitte Dezember angekündigt habe, wodurch etwa 1,2 Billionen Yuan (188 Mrd. USD) für Unternehmens- und Haushaltskredite frei würden.