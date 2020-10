Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte: flatex ist eine Marke der flatex Bank AG, die eine 100-%-Tochter der flatex AG ist. Der Herausgeber hält unmittelbar über eine Beteiligung Anteile an der flatex AG. Die flatex Bank AG erhält für ihre Leistungen Gebühren von Morgan Stanley & Co. International plc.



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (08.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.US-Präsident Donald Trump habe seinen Landsleuten eine kostenlose Covid-Behandlung mit Antikörper-Mitteln versprochen, wie er sie bekommen habe. "Ich nenne es ein Heilmittel", habe Trump in einem am Mittwoch veröffentlichten Video verkündet. Er wolle den raschen Einsatz der Arzneien mit einer außerordentlichen Erlaubnis ermöglichen.Der US-Präsident sei vergangene Woche mit einem noch experimentellen Mittel der Biotech-Firma Regeneron behandelt worden. Danach habe er sich binnen 24 Stunden "großartig" gefühlt, habe Trump geschwärmt. "Ich will, dass Sie bekommen, was ich bekommen habe - und ich werde es kostenlos machen." Es gebe "hunderttausende Dosen" davon, und man wolle sie so schnell wie möglich in die Krankenhäuser bringen. Das Militär sei für die Verteilung zuständig, so Trump. "Das nennt man Logistik." Unklar sei allerdings, ob und wie der Zulassungsprozess für so neue Medikamente beschleunigt werden könne.Es sei "Gottes Segen" gewesen, dass er an Covid-19 erkrankt sei, habe Trump weiter gesagt. Dadurch sei er auf die Antikörper-Behandlung aufmerksam geworden. "Ich hatte von diesem Medikament gehört. Ich sagte, lasst mich das nehmen. Es war mein Vorschlag. Und es war unglaublich, wie es gewirkt hat", so Trump. "Und wenn ich mir das nicht eingefangen hätte, hätten wir es nur in einer Reihe mit anderen Medikamenten betrachtet."Die Meldung dürfte sich deutlich positiv auf die Aktie von Regeneron auswirken. "Der Aktionär" habe zuletzt regelmäßig berichtet und das Papier mehrfach zum Kauf empfohlen. Allerdings müsse das Mittel dennoch erst den schnellstmöglichen Zulassungsprozess durchlaufen. Aber auch das US-Pharma-Unternehmen Eli Lilly dürfte profitieren. Das Unternehmen habe in dieser Woche in den USA eine Notfallzulassung für seine Antikörpertherapie beantragt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link