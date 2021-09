Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (30.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Roche habe mit seinem Partner Regeneron in einer Phase-2/3-Studie zum Medikament Ronapreve die gesteckten Ziele erreicht. In dem Programm seien Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt worden, wie Roche am Donnerstag in Basel mitgeteilt habe.Die Daten aus der Studie 2066 hätten gezeigt, dass Ronapreve (Casirivimab und Imdevimab) die Viruslast innerhalb von sieben Tagen nach der Behandlung bei Patienten, die keine eigene natürliche Antikörperreaktion entwickelt hätten (seronegativ) und die einen niedrigen oder keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigt hätten, signifikant reduziert habe. Die vollständigen Ergebnisse der Studie würden am Berichtstag auf der laufenden ID Week 2021 vorgestellt.Die Wirksamkeit und Sicherheit von Ronapreve sei bereits in mehreren klinischen Phase-3-Studien bei nicht hospitalisierten und hospitalisierten Covid-19-Patienten sowie in der präventiven Anwendung untersucht worden. Derzeit sei der Cocktail nicht für Patienten zugelassen, die aufgrund einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert würden.Anfang dieses Jahres habe der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur (CHMP) ein wissenschaftliches Gutachten abgegeben, in dem die Verwendung von Ronapreve als Behandlungsoption für nicht hospitalisierte Patienten mit bestätigter Covid-19-Infektion befürwortet werde. Außerhalb der Europäischen Union sei Ronapreve für die Verwendung bei verschiedenen Patientengruppen in Japan und unter Auflagen im Vereinigten Königreich zugelassen. In zahlreichen Ländern wie den USA, Indien und Kanada dürfe Ronapreve per Notfallzulassung eingesetzt werden.Anleger bleiben bei beiden Werten investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2021)Mit Material von dpa-AFX