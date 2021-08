NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (20.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Im Kampf gegen Covid-19-Infektionen komme immer häufiger der Antikörper-Cocktail von Regeneron Pharmaceuticals als Therapie und zur Vorbeugung zum Einsatz. Fortan könne das unter REGEN-COV bekannte Corona-Medikament auch in Großbritannien zum Einsatz kommen. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters. Denn die dort zuständige Zulassungsbehörde habe Regeneron Pharmaceuticals und dem Schweizer Partner Roche grünes Licht gegeben. Eine rege Nachfrage nach dem Antikörper-Cocktail habe Regeneron Pharmaceuticals bereits im zweiten Quartal 2021 verspürt.Das Geschäft mit dem Antikörper-Cocktail im Kampf gegen Corona brumme, die Zulassung in Großbritannien dürfte die Erlöse weiter ankurbeln. Die attraktiv bewertete Regeneron Pharmaceuticals-Aktie bleibe bei Schwäche ein spekulativer Kauf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2021)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:564,00 EUR +0,41% (20.08.2021, 13:46)