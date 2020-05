Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (28.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657) habe sich vom Großteil seiner Regeneron-Beteiligung getrennt. 21,6 Millionen Aktien würden dadurch den Besitzer wechseln, 9,8 Millionen Stück davon würden an Regeneron gehen. Barclays werte dies als positiven Schritt für die Biotech-Gesellschaft und hebe das Kursziel für die Corona-Hoffnung von 530 auf 615 Dollar an.Sanofi habe indes die Option, sich in den nächsten Wochen von weiteren 1,2 Millionen Regeneron-Aktien zu trennen. Trete dieses Szenario ein, schrumpfe die Beteiligung auf 400.000 Aktien.Gelinge der Verkauf der 1,2 Millionen Stücke, nehme Sanofi insgesamt 10,7 Mrd. Euro ein. Einerseits könnte Sanofi damit einen Teil der Nettoverschuldung von 16,2 Mrd. Euro begleichen. Andererseits stünden natürlich auch Zukäufe im Raum. Die Franzosen hätten in den letzten Jahren mehrere milliardenschwere Transaktionen durchgeführt (Bioverativ, Ablynx und Synthorx).Der Abgabedruck nach Bekanntwerden des Beteiligungsverkaufs durch Sanofi habe sich in Grenzen gehalten.Engagierte Anleger sollten mit einem Stopp bei 400,00 Euro vorerst weiter dabei bleiben und auf einen positiven Corona-Newsflow in den kommenden Wochen und Monaten setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Auch die Sanofi-Aktie zähle aktuell zu den Haltepositionen auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. Stopp: 66,00 Euro. (Analyse vom 28.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link