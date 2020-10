Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Am Mittwoch habe eine Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump für ordentlich Aufsehen gesorgt. Trump habe seinen Landsleuten eine kostenlose Covid-Behandlung mit Antikörper-Mitteln versprochen, wie er sie bekommen habe. "Ich nenne es ein Heilmittel", habe Trump in einem am Mittwoch veröffentlichten Video verkündet. Er wolle den raschen Einsatz der Arzneien mit einer außerordentlichen Erlaubnis ermöglichen.Trump sei vergangene Woche mit einem noch experimentellen Mittel der Biotech-Firma Regeneron behandelt worden. Danach habe er sich binnen 24 Stunden "großartig" gefühlt, habe der US-Präsident geschwärmt.Auch in Deutschland würden Patienten bei einer Corona-Infektion mit zwei der Arzneimittel behandelt, die bei Trump eingesetzt worden seien. Das habe die Leiterin der Abteilung Infektiologie des Uniklinikums Gießen, Susanne Herold, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Berlin gesagt.Dabei handele es sich um Remdesivir, das ein für die Verbreitung der Viren nötiges Enzym der Erreger hemme. Eingesetzt werde zudem ein ebenfalls bei Trump verwendetes Cortisonpräparat, was vorkommende ausgeprägte Entzündungen abmildern könne. Beide Mittel hätten sich in Deutschland zum Therapiestandard entwickelt.Zugelassen sei der Antikörper-Cocktail REGN-COV2 bislang noch nicht. Regeneron habe aber wie gestern bekannt geworden sei bei der US-Gesundheitsbehörde FDA einen Antrag auf eine Notfallgenehmigung für seine Covid-19-Forschungsbehandlung gestellt. Falls die experimentelle Antikörperbehandlung genehmigt werde, könne die kostenlose Verteilung beginnen. Der AKTIONÄR bleibe absolut zuversichtlich für die Aktie - auch im Hinblick auf die weitere Pipeline.Anleger sollten bei der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie deswegen an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2020)