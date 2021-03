Nun sei es so, dass das Pro-Kopf-Einkommen Chinas trotz der wirtschaftlichen Erfolge immer noch (leicht) unter dem Durchschnitt der Welt liege. Es gebe jedoch ohnehin keine objektiven Kriterien, ab denen einem Land der Status eines Entwicklungslandes aberkannt werde, vielmehr entscheide das Land selber darüber. Hier wäre die Möglichkeit gegeben, derartige objektive Kriterien zu entwickeln, sodass zumindest die Perspektive gegeben sei, dass China beispielsweise im Laufe der nächsten fünf Jahre nicht mehr von den Standardregeln ausgenommen werde.



Eine weitere Herausforderung im Zusammenhang mit China sei, dass die WTO im Grunde genommen nur begrenzte Mittel habe, um mit dem Staatskapitalismus eines Landes umzugehen. Denn wenn auf der einen Seite das Einstimmigkeitsprinzip innerhalb der WTO herrsche und auf der anderen Seite das Mitgliedsland selber staatlichen und privaten Unternehmen Exportsubventionen gewähre, sei ein regelbasierter marktorientierter Handel schwierig. Dazu würden auch der innerhalb der WTO nur mangelhaft geregelte Schutz geistigen Eigentums und des erzwungenen Technologietransfers gehören.



Man könne gespannt sein, wie die neue Generaldirektorin mit China umgehen werde, da das Land viele Mittel habe, um gerade Schwellen- und Entwicklungsländer auf seine Seite zu ziehen und entsprechende Reformen zu blockieren.



Zuletzt habe die WTO im Jahr 2013 ein neues Abkommen in Bali, Indonesien, geschlossen, das erst im Jahr 2017 in Kraft getreten sei und bei dem es um weitere Erleichterungen im Güterhandel gegangen sei. Dies sei durchaus ein wichtiger Schritt gewesen, aber habe auch gezeigt, dass die Organisation sehr rückwärtsgewandt operiert habe. Denn seit dem Bestehen der WTO als Weiterentwicklung des GATT im Jahr 1995 hätten der Dienstleistungshandel und der E-Commerce an Bedeutung gewonnen. Diese Bereiche seien aber nicht Bestandteil des 2013er Bali-Abkommens gewesen. Dienstleistungen seien 1995 im Rahmen der Uruguay-Runde in der Form des GATS (General Agreement on Trade and Services) aufgenommen worden. Grundsätzlich sollten Dienstleistungen im internationalen Handel ähnlich wie Güter behandelt werden. Jedoch stehe es jeder Regierung mehr oder weniger frei, Ausnahmen von dieser Regel zu beschließen.



Im Ergebnis gebe es ein Flickenteppich an Regelungen, sodass in weiten Bereichen des Dienstleistungssektors keineswegs von Freihandel gesprochen werden könne. Hier wäre es sicherlich sinnvoll, sich auf bestimmte Dienstleistungsgruppen zu einigen, in denen der freie Marktzugang gewährt werde. Weder realistisch noch zielführend wäre es hingegen, eine vollkommene Liberalisierung des Dienstleistungssektors anzustreben, da dazu auch politisch und sozial hochsensible Sektoren wie etwa Gesundheit und der staatliche Sicherheitsapparat gehören würden.



Im Zusammenhang mit dem Freihandel von Dienstleistungen gehe es auch um den Schutz geistigen Eigentums und des erzwungenen Technologietransfers. Patente und Lizenzen würden eine immer größere Rolle spielen und fänden nur unzureichend Eingang in das multilaterale Regelwerk. Derartige Defizite würden dazu führen, dass immer mehr Länder und Wirtschaftsregionen dazu übergehen würden, in bilaterale Verhandlungen zu treten, um auf dieser Ebene derartige Probleme zu lösen. Damit steige das Risiko, dass die WTO weiter an Bedeutung verliere, während man gleichzeitig auf Lösungen verzichte, die dem Wohlstand der gesamten Welt zugutekämen. Hier müsse die neue Generaldirektorin gegensteuern.



Ein weiteres dickes Brett werde Okonjo-Iweala im Bereich der Subventionen für den Agar- und den Fischereisektor zu bohren haben. Subventionen im Agrarsektor seien bereits bei bilateralen Verhandlungen stets ein hochgradig politisch beladenes Thema. Wenn man hier Fortschritte zugunsten der Agrarexportmöglichkeiten von Schwellen- und Entwicklungsländern erreichen möchte, müsse man sich vermutlich auch mit einem eher kleinen gemeinsamen Nenner zufrieden geben. Größer erscheinen der Handlungsdruck und die Erfolgsaussichten bei der Fischerei, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Die Überfischung der Meere sei unter anderem auf starke Subventionen dieses Sektors durch die großen Fischnationen zurückzuführen. Es dürfte allmählich klar sein, dass man durch diese Politik mittelfristig die wirtschaftliche Grundlage für diesen Sektor zerstöre. Es gehe also um Eigennutz und diese Einsicht könnte dazu beitragen, dass die WTO-Mitgliedsländer hier eine Einigung fänden.



Die bisherigen Fortschritte, die man bei der Bekämpfung der Pandemie erreicht habe, hätte man ohne den relativ freien Handel von Impfgrundstoffen, Impfstoffen und medizinischem Gerät nicht erreichen können. Indien etwa sei eines der größten Produzentenländer von Impfstoff und von Grundstoffen zur Impfstoffherstellung. Ähnliches gelte für China. Der Impfstoff von AstraZeneca (ISIN GB0009895292/ WKN 886455) werde beispielsweise zu einem großen Teil in Indien produziert. Die Wertschöpfungsketten für die Produktion von Impfstoffen seien zudem global. Umso wachsamer müsse man sein, wenn einzelne Länder den Export von bestimmten Grundstoffen und Impfstoffen einschränken würden. In den USA sei die Ausfuhr von Impfstoff verboten, in der EU sei er zwar bislang nur genehmigungspflichtig, aber der Schritt hin zu einem Verbot scheine damit nicht mehr so weit zu sein.



Die Gefahr eines derartigen Vorgehens sei, dass zu viele Länder erst sehr spät beginnen könnten, ihre Bevölkerung zu impfen, und sich derweil neue Mutationen bilden würden, von denen niemand wisse, ob die bisherigen Impfstoffe dagegen wirken würden. Die mRNA-Impfstoffhersteller BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) und Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) hätten zwar zugesichert, dass sie in der Lage seien, in einer relativ kurzen Zeit den Impfstoff entsprechend zu modifizieren. Wenn aber auch diese neuen Impfstoffe nur einer begrenzten Anzahl von Ländern zur Verfügung gestellt würden, würden die Entwicklungschancen der übrigen Staaten dauerhaft behindert. Hier müsse die neue WTO-Generaldirektorin Überzeugungsarbeit leisten, um ein derartiges Szenario zu vermeiden.



Die Zahl der anzugehenden Reformen erscheine unübersichtlich. Okonjo-Iweala, die in ihrem neuen Amt über keinerlei exekutive Macht verfüge, sei bei einer Pressekonferenz gefragt worden, wie sie denn mit diesem Berg an anzugehenden Projekten umzugehen gedenke. Ihre Antwort habe plausibel geklungen: Mit einigen wenigen Projekte beginnen, diese erfolgreich zu Ende bringen und mit diesem Schwung dann die weiteren Themen anzugehen. Deutschland und die EU sollten die WTO bei diesem Vorhaben nach allen Kräften unterstützen, da unsere offenen Volkswirtschaften eine nachhaltig funktionierendes Welthandelssystem benötigen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. (Ausgabe vom 04.03.2021) (05.03.2021/ac/a/m)







