17,952 EUR -0,68% (28.04.2017, 15:58)



ES0173093024



A2ANA3



RE21



RDEIF



Red Electrica (ISIN: ES0173093024, WKN: A2ANA3, Ticker-Symbol: RE21, Nasdaq OTC-Symbol: RDEIF) ist Spaniens monopolistischer Stromnetzbetreiber, der das nationale Übertragungsnetz sowie das Höchstspannungsnetz mit einer Länge von insgesamt über 38.000 km betreibt. Die Aktivitäten umfassen dabei auch die Anbindung des Festlandes an die spanischen Inseln (Balearen, Kanaren). (28.04.2017/ac/a/a)



Essen (www.aktiencheck.de) - Red Electrica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des spanischen Stromnetzbetreibers Red Electrica (ISIN: ES0173093024, WKN: A2ANA3, Ticker-Symbol: RE21, Nasdaq OTC-Symbol: RDEIF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Der spanische Stromnetzbetreiber habe den Umsatz im ersten Quartal 2017 um 1,8% auf 496,5 Mio. EUR gesteigert. Das EBITDA sei um 2,0% auf 400,8 Mio. EUR gestiegen. Aufgrund eines verbesserten Finanzergebnisses habe das Nettoergebnis stärker (+4,7%) auf 181,8 Mio. EUR zugelegt. Die Nettoverschuldung habe gegenüber dem Jahresende 2016 leicht auf 4,85 Mrd. EUR reduziert werden können. Red Electrica habe Anfang Januar eine Zwischendividende gezahlt, so dass im Juli noch die finale Dividende von 0,62 EUR ausgeschüttet werde.Die Quartalszahlen seien etwas besser als erwartet ausgefallen, seien aber ohne Überraschungen gewesen. Der Umsatz sei aufgrund der Einbeziehung neuer Übertragungskapazitäten in Spanien gestiegen, die Glasfaseraktivitäten und das internationale Geschäft hätten sich auf Vorjahresniveau entwickelt. Die operativen Kosten seien unter Berücksichtigung von Sondereffekten stabil gewesen, so dass das EBITDA leicht überproportional angestiegen sei. Aufgrund geringerer Finanzierungskosten habe das Nettoergebnis um 4,7% gesteigert werden können.Red Electrica gebe keine Jahresziele bekannt, habe jedoch die die Mittelfristziele bekräftigt (u.a. durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum/Aktie von 5 bis 6% bzw. Dividendenwachstum/Aktie von 7%). In den kommenden Quartalen/Jahren dürfte der Gewinnbeitrag von Lateinamerika (Chile, Peru) und des Glasfasergeschäfts zunehmen. Investitionen würden in den nächsten Jahren in die Erneuerung der Infrastruktur und Netzverbindungen/Verbindungsausbau (zu Frankreich, Balearen, Kanaren) sowie Lateinamerika fließen. Impulse könnten von der Regulierungsentscheidung über die Laufzeitverlängerung von älteren Anlagen kommen.Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft die Red Electrica-Aktie bei leicht erhöhten Kursziel (neu 20,50 EUR nach 19,50 EUR) von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 28.04.2017)