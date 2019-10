London Stock Exchange-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

6.045,00 GBP +1,77% (16.10.2019, 11:17)



ISIN Reckitt Benckiser-Aktie:

GB00B24CGK77



WKN Reckitt Benckiser-Aktie:

A0M1W6



Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

3RB



London Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

RB



Kurzprofil Reckitt Benckiser:



Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) ist ein globales Unternehmen in den Bereichen Consumer Health, Hygiene und Haushalt sowie der führende Hersteller von Produkten für das allgemeine Wohlbefinden und der Hygiene Zuhause bis hin zu spezialisierter Säuglingsnahrung. Es entstand im Jahr 1999 durch eine Fusion zwischen dem britischen Unternehmen Reckitt & Colman und dem niederländischen Unternehmen Benckiser NV. Der Hauptsitz von Reckitt Benckiser befindet sich in Slough, einer Stadt westlich von London. Reckitt Benckiser ist in über 60 verschiedenen Ländern weltweit tätig. Im deutschsprachigen Raum sitzen die Niederlassungen für Deutschland in Heidelberg, für Österreich in Wien und für die Schweiz in Wallisellen. (16.10.2019/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Reckitt Benckiser-Aktienanalyse von Analysten Fulvio Cazzol und James Targett von der Privatbank Berenberg:Fulvio Cazzol und James Targett, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Reckitt Benckiser-Aktie (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) mit einer Kaufempfehlung wieder auf.In den kommenden zwölf Monaten dürfte das Papier des Konsumgüterherstellers zuerst von den im Februar erwarteten Zahlen für das vierte Quartal angetrieben werden, bei denen die überarbeitete Strategie durch den neuen Chef Laxman Narasimhan vorgestellt werden dürfte, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Branchenstudie. Zum zweiten Kurstreiber dürfte das verbesserte organische Umsatzwachstum werden.Fulvio Cazzol und James Targett, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Reckitt Benckiser-Aktie mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 7.420 GBp wieder in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 16.10.2019)Börsenplätze Reckitt Benckiser-Aktie:Xetra-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:70,02 EUR +1,23% (16.10.2019, 11:11)