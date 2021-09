Xetra-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) ist ein globales Unternehmen in den Bereichen Consumer Health, Hygiene und Haushalt sowie der führende Hersteller von Produkten für das allgemeine Wohlbefinden und der Hygiene Zuhause bis hin zu spezialisierter Säuglingsnahrung. Es entstand im Jahr 1999 durch eine Fusion zwischen dem britischen Unternehmen Reckitt & Colman und dem niederländischen Unternehmen Benckiser NV. Der Hauptsitz von Reckitt Benckiser befindet sich in Slough, einer Stadt westlich von London. Reckitt Benckiser ist in über 60 verschiedenen Ländern weltweit tätig. Im deutschsprachigen Raum sitzen die Niederlassungen für Deutschland in Heidelberg, für Österreich in Wien und für die Schweiz in Wallisellen. (24.09.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Reckitt Benckiser-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie von Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB).Reckitt Benckiser habe anlässlich des Kapitalmarkttags (23.09.) bekannt gegeben, dass sich das operative Geschäft seit der Vorlage der Zahlen (27.07.) zum ersten H1/2021 wie erwartet entwickelt habe. Die Guidance für 2021 (Umsatz organisch (lfl.): +/-0% bis +2% y/y; Rückgang der bereinigten operativen Marge um 40 bis 90 Basispunkte auf 22,7% bis 23,2%; 2020: 23,6%) sei entsprechend bestätigt worden. Lusebrink halte sie weiterhin für erreichbar. Zudem habe sich das Unternehmen zuversichtlich gezeigt, die Mittelfristziele (bis 2025; u.a. jährliches Umsatzwachstum von 4% bis 6%; Anstieg der bereinigten operativen Marge auf rund 25%; 2020: 23,6%) zu erreichen.Darüber hinaus sei eine Fortsetzung des aktiven Portfoliomanagements angekündigt worden, was der Analyst positiv werte. Die Zielsetzung für die Produktivitätsfortschritte für den Zeitraum 2020 bis 2022 sei auf 1,6 (zuvor: 1,3; nach 18 Monaten erreicht: 0,7) Mrd. GBP erhöht worden und für den Vierjahreszeitraum (2020-2023) würden 2,0 Mrd. GBP als Ziel genannt.Zudem habe Reckitt Benckiser im September (09.09.) den Verkauf des Geschäfts mit Säuglingsnahrung in China (IFCN China) an den Finanzinvestor Primavera abgeschlossen. Lusebrink habe den Verkauf von IFCN China bereits in seinen Prognosen berücksichtigt und behalte sie daher bei (u.a. berichtetes EPS 2021: -61,90 GBp). Als Belastungsfaktoren sehe er v.a. die starke Kosteninflation sowie die Normalisierung der Nachfrage nach Desinfektionsmitteln. Dem gegenüber stünden v.a. deutliche Fortschritte beim Umbau des Produktportfolios.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Reckitt Benckiser-Aktie: