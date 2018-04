Xetra-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

63,77 EUR -0,31% (24.04.2018, 11:14)



London Stock Exchange-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

GBP 55,25 +0,22% (24.04.2018, 10:45)



ISIN Reckitt Benckiser-Aktie:

GB00B24CGK77



WKN Reckitt Benckiser-Aktie:

A0M1W6



Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

3RB



London Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

RB



Kurzprofil Reckitt Benckiser:



Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) ist ein globales Unternehmen in den Bereichen Consumer Health, Hygiene und Haushalt sowie der führende Hersteller von Produkten für das allgemeine Wohlbefinden und der Hygiene Zuhause bis hin zu spezialisierter Säuglingsnahrung. Es entstand im Jahr 1999 durch eine Fusion zwischen dem britischen Unternehmen Reckitt & Colman und dem niederländischen Unternehmen Benckiser NV. Der Hauptsitz von Reckitt Benckiser befindet sich in Slough, einer Stadt westlich von London. Reckitt Benckiser ist in über 60 verschiedenen Ländern weltweit tätig. Im deutschsprachigen Raum sitzen die Niederlassungen für Deutschland in Heidelberg, für Österreich in Wien und für die Schweiz in Wallisellen. (24.04.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Reckitt Benckiser-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Herstellers von Produkten für das allgemeine Wohlbefinden und der Hygiene Zuhause bis hin zu spezialisierter Säuglingsnahrung Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB).Das Unternehmen habe mit dem Umsatz (pro-forma) in Q1 im Rahmen der Erwartungen (3,11 (Vj.: 3,25) Mrd. GBP) gelegen. Der rein absatzgetriebene Umsatz auf vergleichbarer Basis (Ifl.) sei mit 2% y/y jedoch schlechter als prognostiziert ausgefallen. Ursächlich hierfür sei nach wie vor eine schwache Entwicklung bei Scholl/Amope, vor allem in Europa gewesen. Jedoch auch das neu gebildete Segment IFCN (überwiegend erstmals einbezogene Mead Johnson-Aktivitäten) habe eine verhaltene Ifl.-Entwicklung gezeigt. Wachstumstreiber sei das neu gebildete Segment Hygiene Home gewesen, das von einer erfreulichen Nachfrage nach Lysol, Finish und Airwick profitiert habe.Für 2018 rechne Reckitt Benckiser nach wie vor mit einem Ifl.-Umsatzwachstum von 2% bis 3% (2017: +/-0%) y/y. Weiterhin belastet werden sollte die operative Entwicklung durch die sich nun manifestierende schwache Entwicklung bei Scholl/Amope (nicht nur fehlgeschlagene Einführungen von Innovationen). Kritisch sehe die Analystin ferner die hohe Wettbewerbsintensität (geringe Preiserhöhungen). Dagegen würden sie die weiter laufenden Maßnahmen im Rahmen der Portfoliooptimierung positiv stimmen.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bewertet die Reckitt Benckiser-Aktie bei unveränderten Prognosen und einem neuen Kursziel von 59,00 (alt: 63,00) GBP weiterhin dem Votum "halten". (Analyse vom 24.04.2018)Börsenplätze Reckitt Benckiser-Aktie: