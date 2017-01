XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,625 EUR +2,00% (05.01.2017, 12:29)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,679 EUR +0,18% (05.01.2017, 12:42)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

19,57 USD +6,19% (04.01.2017, 22:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.01.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Rechtsstreit in den USA: Deutsche Bank zückt erneut das Scheckheft - AktiennewsDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) kann sich erneut mit der US-Justiz auf einen außergerichtlichen Vergleich einigen, so die Experten von "FONDS professionell".Das Institut lege ein Verfahren um Steuerbetrug gegen Zahlung einer Millionenbuße bei. Das durch Skandale gebeutelte Institut habe aber noch weitere Baustellen offen.Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe einen Rechtsstreit mit der US-Justiz beigelegt - schon wieder. Das Geldhaus habe einer Zahlung von 95 Millionen Dollar (91 Millionen Euro) zugestimmt, habe der New Yorker Bundesanwalt mitgeteilt. In dem Verfahren sei es um den Vorwurf des Steuerbetrugs gegangen. Die Bank solle mit einem Netz von Strohfirmen versucht haben, Steuern in den USA zu vermeiden.Das größte deutsche Geldhaus sei in zahlreiche Rechtsstreits und Skandale verwickelt. Mit der Einigung habe das Institut immerhin einen weiteren Fall abschließen können. Viele Baustellen seien aber noch offen.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: