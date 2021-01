Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Readly.



Readly International AB (ISIN: SE0014855292, WKN: A2QEQU, Ticker-Symbol: 5GS1, Stockholm Ticker-Symbol: READ) ist ein in Schweden ansässiger Anbieter von Beratungstätigkeiten in den Bereichen des Internet. Das Unternehmen bietet digitalen Online-Zugang zu Zeitschriften und Zeitungen und beschäftigt sich mit der Produktion und Wartung von Websites und Datenbanken sowie mit Werbung, Medien und Kommunikation. (21.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Readly International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Readly International AB (ISIN: SE0014855292, WKN: A2QEQU, Ticker-Symbol: 5GS1, Stockholm Ticker-Symbol: READ) unter die Lupe.Während der Markt für gedruckte Zeitungen und Zeitschriften seit Jahren rückläufig sei, würden digitale Angebote zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das schwedische Unternehmen Readly setze genau auf diesen Trend und habe zukünftig auch die Flaggschiffe von Axel Springer im Sortiment. Die Aktie lege zweistellig zu.Seit Jahren würden Verlage mit sinkenden Umsätzen im Printgeschäft kämpfen. Habe der Umsatz mit Zeitungen und Zeitschriften in Europa im vergangenen Jahr noch bei 32,5 Milliarden Euro gelegen, würden Analysten bis 2025 einen Rückgang auf 28,2 Milliarden erwarten.Im Gegensatz dazu wachse die Nachfrage nach digitalen Angeboten. Laut Statista würden in diesem Segment heuer gut 7,7 Milliarden Euro umgesetzt. Bis 2025 sollten es 9,1 Milliarden sein. Ein Plus von 18 Prozent.Noch schneller als der Markt wachse Readly. Das Stockholmer Unternehmen biete Abonnenten Zugriff auf etwa 5.000 digitale Titel. In den ersten drei Quartalen 2020 hätten die Schweden ihren Umsatz um fast 35 Prozent auf rund 9,2 Millionen Euro nach oben geschraubt.Die Aktie der Schweden habe auf den Abschluss mit Zuwächsen von mehr als 14 Prozent reagiert und am Donnerstag fast wieder das Allzeithoch von 85,84 Schwedischen Kronen erreicht. Seit der "Aktionär"-Empfehlung Mitte Dezember hätten die Papiere von Readly ein Plus von 40 Prozent verbucht.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link