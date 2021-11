Tradegate-Aktienkurs Razer-Aktie:

Kurzprofil Razer Inc.:



Razer Inc. (ISIN: KYG7397A1067, WKN: A2H6WY, Ticker-Symbol: 5RZ, Nasdaq OTC-Symbol: RAZFF) entwirft und baut ein spielerorientiertes Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungen. Die Hardware des Unternehmens umfasst Hochleistungs-Gaming-Peripheriegeräte und Blade-Gaming-Notebooks. Darüber hinaus bietet es Gaming-Handys, Gaming-Mäuse, Matten, Tastaturen, Headsets, Broadcaster, Konsolen, Desktops, Displays, Router, Zubehör, Bekleidung und Taschen. (16.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Razer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Razer Inc. (ISIN: KYG7397A1067, WKN: A2H6WY, Ticker-Symbol: 5RZ, Nasdaq OTC-Symbol: RAZFF) unter die Lupe.Die Übernahmespekulationen rund um Razer würden zunehmen. Im Sommer habe das schnell wachsende Unternehmen auf Nachfrage des "Aktionärs" gesagt: "Wir sind offen für jeden ähnlich wie wir tickenden Investor." Nun werde es offenbar konkret.Die Credit Suisse habe einer Mitteilung zufolge bereits im November Transaktionen in Razer-Aktien für einen nicht genannten Kunden getätigt. Nun habe Razer reagiert und am Dienstag mitgeteilt: Man habe Notiz genommen von den steigenden Kursen und Handelsvolumen in der Aktie. Medien hätten über einen potenziellen Investor geschrieben, der bis zu 4 HKD (Hongkong-Dollar, umgerechnet 2,80 Euro) bezahlen wolle. Razer stelle nun klar: "Es gibt noch keine Gewissheit, dass die Gespräche zwischen Mr. Tan, Mr. Lim und einem Finanzinvestor zu einer tatsächlichen Transaktion führen. Der potenzielle Preis wurde noch nicht bestimmt."Der Razer-CEO habe 2021 einen Teil seiner Aktien verkauft und im August gegenüber dem "Aktionär" im Video-Call erklärt: "Ich halte immer noch knapp 35 Prozent an der Firma, der Verkauf war ein sehr kleiner Teil davon." Man habe "Probleme der großen Nachfrage Herr zu werden." Das Wachstum werde auch dank innovativer Produkte als "nachhaltig" eingestuft, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2021) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Razer-Aktie: