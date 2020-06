Im vergangenen Jahr habe sich der Umsatz mit Cannabis auf dem US-Markt auf 13,38 Milliarden US-Dollar belaufen. Im Jahr 2016 seien es lediglich 6,56 Milliarden gewesen, der Anstieg schlage mit rund 104 Prozent zu Buche. Analysten würden erwarten, dass der Umsatz auch weiterhin deutlich ansteige. Diese würden prognostizieren, dass im Jahr 2025 alleine in den Vereinigten Staaten von Amerika 24,07 Milliarden US-Dollar mit Cannabis-Produkten umgesetzt würden.



Ungeachtet des Konsumanstiegs würden Cannabis Aktien nicht zu den Krisengewinnern zählen. So hätten die Tilray-Aktien (ISIN US88688T1007/ WKN A2JQSC) seit Jahresbeginn rund 51 Prozent an Wert eingebüßt. Auch bei Canopy Growth (ISIN CA1380351009/ WKN A140QA) und Aphria (ISIN CA03765K1049/ WKN A12HM0) habe sich der Börsenwert deutlich stärker verringert, als wichtige Leitindices wie der DAX an Notierung eingebüßt hätten.



"Der Anstieg der Cannabis-Nachfrage führte nicht zu steigenden Aktienkursen bei Branchengrößen, im Gegenteil", so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. "Ein Grund hierfür könnte sein, dass Anleger in Krisenzeiten vermehrt in vermeintlich sichere Anlagen investieren. Zudem scheinen Überproduktionen den Unternehmen nach wie vor zuzusetzen".



Berlin (www.aktiencheck.de) - 19 Prozent der Cannabis-Konsumenten geben an, während der Corona-Krise häufiger zu dem Rauschmittel gegriffen zu haben, so die Experten von Kryptoszene.de.Bei den Millennials seien es mit 40 Prozent besonders viele. Dies gehe aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor.Trotz des Anstiegs des Marihuana-Konsums würden Unternehmer und Angestellte im Cannabis-Bereich ihre Bedenken äußern. So würden 22 Prozent befürchten, dass es aufgrund der Pandemie zu einem Personalabbau komme. Ferner zeige die Infografik, dass es sogar jeder fünfte Branchenkenner als möglich erachte, dass einzelne Geschäftstätigkeiten aufgegeben werden müssten. Im Gegenzug würden 18 Prozent höhere Absätze erwarten, 5 Prozent wiederum eine Personalaufstockung. Allerdings seien die Skeptiker in der Mehrheit.