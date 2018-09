Tradegate-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie::

60,10 Euro +3,58% (25.09.2018, 12:26)



NASDAQ-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie:

USD 71,47 +4,89% (25.09.2018, 14:52, vorbörslich)



ISIN Randgold Resources-Aktie:

US7523443098



WKN Randgold Resources-Aktie:

725199



Ticker-Symbol Randgold Resources-Aktie:

RGRA



NASDAQ-Ticker-Symbol Randgold Resources-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Randgold Resources Ltd.:



Randgold Resources Ltd. (ISIN: US7523443098, WKN: 725199, Ticker-Symbol: RGRA, NASDAQ-Symbol: GOLD) ist ein Jersey beheimatetes Unternehmen, welches sich auf die Exploration und Entwicklung von Goldvorkommen in Afrika südlich der Sahara spezialisiert hat. Die Aktivitäten betreffen vor allem Mali, die Elfenbeinküste, den Senegal und den Kongo. (25.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Randgold Resources-Aktienanalyse des Analysten Luke Nelson von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse geht Analyst Luke Nelson von J.P. Morgan Securities bei den Aktien von Randgold Resources Ltd. (ISIN: US7523443098, WKN: 725199, Ticker-Symbol: RGRA, NASDAQ-Symbol: GOLD) nur noch von einer neutralen Kursentwicklung aus.Barrick Gold Corp. und Randgold Resources Ltd. hätten einen Zusammenschluss der beiden Konzerne vereinbart.Die Analysten von J.P. Morgan Securities sehen kaum Chancen für ein konkurrierendes Angebot. Analyst Luke Nelson kürzt das Kursziel für die Randgold Resources-Aktie von 91,00 auf 68,00 USD.In ihrer Randgold Resources-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel von "overweight" auf "neutral" zurück.Börsenplätze Randgold Resources-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie::60,64 Euro +4,55% (25.09.2018, 13:44)