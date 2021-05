Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Ralph Lauren-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ralph Lauren-Aktie:

97,80 EUR -9,23% (20.05.2021, 16:28)



NYSE-Aktienkurs Ralph Lauren-Aktie:

119,70 USD -8,66% (20.05.2021, 16:24)



ISIN Ralph Lauren-Aktie:

US7512121010



WKN Ralph Lauren-Aktie:

A1JD3A



Ticker-Symbol Ralph Lauren-Aktie:

PRL



NYSE Symbol Ralph Lauren-Aktie:

RL



Kurzprofil Ralph Lauren Corp.:



Ralph Lauren Corporation (ISIN: US7512121010, WKN: A1JD3A, Ticker-Symbol: PRL, NYSE Ticker-Symbol: RL) ist ein US-amerikanischer Textilhersteller, der innerhalb des hochpreisigen Marktsegments als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Konzeption, Vermarktung und dem Vertrieb von Premium-Lifestyleprodukten gilt. Das Produktportfolio des Konzerns beinhaltet eine breite Spanne unterschiedlichster Produkte und reicht von Damen-, Herren- und Kinderkleiderkollektionen über verschiedenartige Accessoires wie Schuhe, Brillen, Uhren, Schmuck, Gürtel und Taschen sowie Düften bis hin zu Heimtextilien und Möbeln. (20.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ralph Lauren-Aktienanalyse von "Der Aktionär"Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ralph Lauren Corp. (ISIN: US7512121010, WKN: A1JD3A, Ticker-Symbol: PRL, NYSE Ticker-Symbol: RL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Da hätten die Anleger mehr erwartet: Ralph Lauren habe zwar Quartalszahlen präsentiert, die sowohl auf der Umsatzseite als auch ergebnisseitig besser ausgefallen seien als von Analysten erwartet. Doch beim Ausblick enttäusche das US-Unternehmen, das für seine Polohemden weltbekannt sei. Die Aktie verliere vorbörslich mehr als drei Prozent.Konkret: Der US-Luxuskonzern habe im vierten Quartal Erlöse in Höhe von 1,29 Milliarden Dollar erzielt. Damit habe das Mode-Label die Prognosen der Analysten, die bei 1,21 Milliarden Dollar gelegen hätten, übertroffen. Dabei seien die Online-Einnahmen um 52 Prozent gestiegen. Bereits im vergangenen Quartal sei die die E-Commerce-Sparte mit einem Plus von 20 Prozent ein Highlight gewesen. Auch das Ergebnis sei durchaus erfreulich: Die von Ralph Lauren eingefahrenen Verluste in Höhe von 0,38 Cent je Aktie seien besser als prognostiziert gewesen. So hätten die Experten mit Miesen in Höhe von 68 Cent je Anteilsschein gerechnet.Das Problem sei allerdings der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/2022: Der Modehändler habe gesagt, er erwarte für das im April begonnene Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg auf Basis konstanter Wechselkurse von etwa 20 bis 25 Prozent. Analysten seien allerdings von einem Anstieg von 31,1 Prozent ausgegangen.Immerhin: Das US-Unternehmen zahle wieder eine Dividende auf Vor-Corona-Niveau. Konkret sollten vierteljährlich rund 69 Cent je Aktie fließen. Das entspreche einer Dividenden-Rendite auf Jahresbasis von ordentlichen 2,1 Prozent.Die Jahresprognosen seien sicherlich enttäuschend. Dennoch sehe "Der Aktionär" langfristig durchaus Überraschungs-Potenzial: So stünden die Chancen gut, dass die Menschen, die zunehmend ins Büro zurückkehren würden (müssten), wieder mehr Business-Klamotten kaufen würden. Die Home-Office-Zeiten im Jogging-Look dürften demnächst vorbei sein.Anleger mit Weitblick sollten daher - trotz der heutigen Kursverluste - die Ruhe bewahren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2021)