Am Ende des Screenings hätten die Computer von Barclays eine Liste mit Werten ausgespuckt, von denen drei DER AKTIONÄR ebenfalls spannend finde:



- Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F)

- Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS)

- Take-Two Interactive (ISIN: US8740541094, WKN: 914508)



Alphabet habe seit Januar rund ein Viertel an Wert verloren. Woraus der Verlust resultiere - abgesehen vom schwachen Gesamtmarkt - sei unklar, denn: Google sei auch 2022 eine Geldmaschine mit einem globalen Marktanteil bei der Online-Werbung von fast 30 Prozent. Auf dem aktuellen Niveau werde die Aktie mit KGV 18 bewertet und damit am unteren Ende des 10-Jahres-Durchschnitts.



Die Aktie der Social-Media-Plattform Snap habe allein seit Jahresbeginn 50 Prozent an Wert eingebüßt und selbst, wenn Kurse um 80 Dollar (September 2021) zu hoch erscheinen würden und die nachlassende Wachstumsdynamik der Hoch-Corona-Phase eingepreist werden müsse, erscheine der Abschlag weit überzogen. Snap expandiere und baue das Kernangebot mit Anwendungen wie "Discover", "Spotlight" und "Maps" clever aus. Die Erfolge würden sich bereits zeigen: Die Nutzer würden länger auf Snap hängenbleiben und dass mache die Plattform für Werbekunden attraktiv. Der Umsatz sei in Q1 um 66 Prozent gewachsen.



